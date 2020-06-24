UFC в июле организует поединок россиянина и украинца в Абу-Даби

Вадим Карасев

В пресс-службе Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) сообщили, что в июле зрители увидят поединок россиянина Тагира Уланбекова и украинца Александра Доскальчука. Спортсмены будут выступать в наилегчайшем весе, для них это станет первым выступлением в UFC.

Бой состоится 19 июля на "Бойцовском острове" в Абу-Даби. Каждый из бойцов имеет по 10 побед и по 1 поражению, они также были чемпионами российских промоушенов GFC, Fight Nights Global и M-1 Global.

Как сообщал Ruposters, ранее два россиянина вошли в рейтинг величайших бойцов ММА – это Федор Емельяненко и Хабиб Нурмагомедов.