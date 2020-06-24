Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Политика » Уровень смертности от коронавируса в Белоруссии остается стабильным

Уровень смертности от коронавируса в Белоруссии остается стабильным

Уровень смертности от коронавируса в Белоруссии остается стабильным

За прошедшие сутки в Белоруссии от коронавирусной инфекции скончались 5 человек. Об этом сегодня, 24 июня, сообщил Минздрав республики.

Сообщается, что на 24 июня в Белоруссии выздоровели и выписаны 40 136 пациентов (+ 1448 за сутки), у которых ранее был подтвержден диагноз Covid-19.

«За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 362 пациента с рядом хронических заболеваний с выявленной, коронавирусной инфекцией. Зарегистрированы 59 945 человек с положительным тестом на Covid-19. Всего проведено 901 904 теста», — отметили в белорусском ведомстве.

Таким образом, за прошедшие сутки коронавирус был выявлен у 458 человек (+0,77%). Уровень смертности составляет 0,6%.

Напомним, власти Белоруссии заявляют, что держат ситуацию с распространением коронавирусной инфекции под полным контролем. По словам председатель Совета Республики Национального собрания Натальи Кочановой, руководство страны поступили правильно, что не ввело карантин.

«Вирус приходит и уходит, а экономика должна быть… Пришла к нам эта беда. Но вы не должны ссориться с этой заразой, вы должны с ней дружить», — заявила она 23 июня.
# Политика
По материалам: eadaily.com

Последние новости

В честь 50-летия группы Queen выпустят почтовые марки, пишут СМИ
В честь 50-летия группы Queen выпустят почтовые марки, пишут СМИ
Российская нефть в Европе подорожала до 45-46 долларов за баррель
Российская нефть в Европе подорожала до 45-46 долларов за баррель
Лунный календарь окрашивания волос на июль 2020 года
Лунный календарь окрашивания волос на июль 2020 года
Автор «Игры престолов» назвал сроки выхода новой книги
Автор «Игры престолов» назвал сроки выхода новой книги
Корабли Черноморского флота встретились в проливе Босфор: редкие кадры
Корабли Черноморского флота встретились в проливе Босфор: редкие кадры
Путин вручил Хабенскому госпремию за благотворительную деятельность
Путин вручил Хабенскому госпремию за благотворительную деятельность
В Белоруссии по амнистии к юбилею Победы освободили более 500 человек
В Белоруссии по амнистии к юбилею Победы освободили более 500 человек
Моргенштерн и Баста запустили во «ВКонтакте» челленджи про выпускные
Моргенштерн и Баста запустили во «ВКонтакте» челленджи про выпускные
Уровень смертности от коронавируса в Белоруссии остается стабильным
Уровень смертности от коронавируса в Белоруссии остается стабильным
В России стартовала акция "Весть Победы"
В России стартовала акция "Весть Победы"
Синтезирован новый изотоп — менделевий-244
Синтезирован новый изотоп — менделевий-244
Кудрин отреагировал на повышение налога на богатых
Кудрин отреагировал на повышение налога на богатых

Топ на сегодня

Турция заявила о «помутнении рассудка» Макрона
Турция заявила о «помутнении рассудка» Макрона
Получившим июньскую доплату на детей июльскую выплатят автоматически
Получившим июньскую доплату на детей июльскую выплатят автоматически
Стала известна дата премьеры финального сезона "Люцифера" на Netflix
Стала известна дата премьеры финального сезона "Люцифера" на Netflix
В МИД отреагировали на слова Киева о долгах России за размещение флота в Крыму
В МИД отреагировали на слова Киева о долгах России за размещение
Владимир Путин обратился к россиянам
Владимир Путин обратился к россиянам

Еще по теме

В Белоруссии число заразившихся COVID-19 выросло до 10463
За сутки в России выявили еще 10 581 случай COVID-19
Почти 3,5 тысячи российских военных выздоровели от коронавируса
В Москве за сутки скончались 53 пациента с коронавирусом