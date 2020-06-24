Уровень смертности от коронавируса в Белоруссии остается стабильным

Лидия Мартынова

За прошедшие сутки в Белоруссии от коронавирусной инфекции скончались 5 человек. Об этом сегодня, 24 июня, сообщил Минздрав республики.

Сообщается, что на 24 июня в Белоруссии выздоровели и выписаны 40 136 пациентов (+ 1448 за сутки), у которых ранее был подтвержден диагноз Covid-19.

«За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 362 пациента с рядом хронических заболеваний с выявленной, коронавирусной инфекцией. Зарегистрированы 59 945 человек с положительным тестом на Covid-19. Всего проведено 901 904 теста», — отметили в белорусском ведомстве.

Таким образом, за прошедшие сутки коронавирус был выявлен у 458 человек (+0,77%). Уровень смертности составляет 0,6%.

Напомним, власти Белоруссии заявляют, что держат ситуацию с распространением коронавирусной инфекции под полным контролем. По словам председатель Совета Республики Национального собрания Натальи Кочановой, руководство страны поступили правильно, что не ввело карантин.

«Вирус приходит и уходит, а экономика должна быть… Пришла к нам эта беда. Но вы не должны ссориться с этой заразой, вы должны с ней дружить», — заявила она 23 июня.