Уровень смертности от коронавируса в Белоруссии остается стабильным
За прошедшие сутки в Белоруссии от коронавирусной инфекции скончались 5 человек. Об этом сегодня, 24 июня, сообщил Минздрав республики.
Сообщается, что на 24 июня в Белоруссии выздоровели и выписаны 40 136 пациентов (+ 1448 за сутки), у которых ранее был подтвержден диагноз Covid-19.
Таким образом, за прошедшие сутки коронавирус был выявлен у 458 человек (+0,77%). Уровень смертности составляет 0,6%.
Напомним, власти Белоруссии заявляют, что держат ситуацию с распространением коронавирусной инфекции под полным контролем. По словам председатель Совета Республики Национального собрания Натальи Кочановой, руководство страны поступили правильно, что не ввело карантин.