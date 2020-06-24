В Белоруссии по амнистии к юбилею Победы освободили более 500 человек

Анастасия Иванова

Более 500 человек освободились в Белоруссии из мест лишения свободы по амнистии к 75-летию Победы, сообщил в среду заместитель генпрокурора республики Алексей Стук.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон об амнистии в связи с 75-летием победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, согласно которому планировалось полностью освободить от наказания около 5,4 тысячи человек. Закон вступил в силу в мае.

"Следует отметить, что в отношении 2104 осужденных к лишению свободы применена уже амнистия, из которых 545 освобождены, потому что у них срок наказания оставался год и менее, 379 – срок сокращен частично на один год и 1180 отказано в применении закона, исходя из личности и определенной категории преступлений", - сказал Стук в ходе видеобрифинга на сайте Белпрессцентра.

По словам заместителя генпрокурора, материалы об амнистии рассмотрены также в отношении 346 осужденных к ограничению свободы, которые были направлены в исправительные учреждения открытого типа. В том числе 184 человека освобождены от дальнейшего отбывания наказания, еще 90 срок наказания сокращен частично на один год, 72 в применении амнистии отказано.