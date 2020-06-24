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В Бразилии полиция хочет допросить Болсонару по делу против него

В Бразилии полиция хочет допросить Болсонару по делу против него
Федеральная полиция Бразилии хочет в ближайшие дни допросить президента Жаира Болсонару в рамках дела о его вмешательстве в расследования федеральной полиции, сообщает портал G1.

Комиссар полиции, ведущий расследование, направил соответствующий запрос судье Верховного суда Селсу ди Мелу. "Расследования находится на продвинутой стадии, в связи с чем в ближайшие дни необходимо проведение допроса сеньора Жаира Болсонару, президента Республики", - приводит портал текст запроса.

# В мире
По материалам: ria.ru

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