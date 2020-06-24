Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

В честь 50-летия группы Queen выпустят почтовые марки, пишут СМИ

В честь 50-летия группы Queen выпустят почтовые марки, пишут СМИ
РИА Новости. СМИ узнали, что Королевская почта Великобритании в честь 50-летия рок-группы Queen выпустит марки, посвященные участникам и их работам, сообщает NME.

По информации издания, в наборе будет 13 экземпляров: восемь — с обложками наиболее знаковых альбомов музыкантов, в том числе News of the world (1977 год) и Innuendo (1991 год) , четыре — со снимками с концертов, а также классическая групповая фотография Queen.


"Трудно выразить словами то, что я чувствую, глядя на эти красивые марки, — прокомментировала гитарист Брайан Мэй. — С тех пор, как мы, четверо молодых парней, начали искать себя 50 лет назад, наша жизнь была посвящена осуществлению несбыточной мечты. Иногда странно просыпаться с мыслью и осознавать, что сейчас мы — национальное достояние".

С его мнением согласился барабанщик Queen Роджер Тейлор, который назвал выпуск этого набора марок "большой честью".


Коллекцию можно будет приобрести 9 июля, но предзаказ можно сделать уже сейчас на сайте Королевской почты Великобритании.

NME уточняет, что Queen стала третьей рок-группой, в честь которой печатают марки. Ранее подобные наборы выпускали с альбомами The Beatles (в 2007 году) и Pink Floyd (в 2016 году)

# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

Последние новости

В честь 50-летия группы Queen выпустят почтовые марки, пишут СМИ
В честь 50-летия группы Queen выпустят почтовые марки, пишут СМИ
Российская нефть в Европе подорожала до 45-46 долларов за баррель
Российская нефть в Европе подорожала до 45-46 долларов за баррель
Лунный календарь окрашивания волос на июль 2020 года
Лунный календарь окрашивания волос на июль 2020 года
Автор «Игры престолов» назвал сроки выхода новой книги
Автор «Игры престолов» назвал сроки выхода новой книги
Корабли Черноморского флота встретились в проливе Босфор: редкие кадры
Корабли Черноморского флота встретились в проливе Босфор: редкие кадры
Путин вручил Хабенскому госпремию за благотворительную деятельность
Путин вручил Хабенскому госпремию за благотворительную деятельность
В Белоруссии по амнистии к юбилею Победы освободили более 500 человек
В Белоруссии по амнистии к юбилею Победы освободили более 500 человек
Моргенштерн и Баста запустили во «ВКонтакте» челленджи про выпускные
Моргенштерн и Баста запустили во «ВКонтакте» челленджи про выпускные
Уровень смертности от коронавируса в Белоруссии остается стабильным
Уровень смертности от коронавируса в Белоруссии остается стабильным
В России стартовала акция "Весть Победы"
В России стартовала акция "Весть Победы"
Синтезирован новый изотоп — менделевий-244
Синтезирован новый изотоп — менделевий-244
Кудрин отреагировал на повышение налога на богатых
Кудрин отреагировал на повышение налога на богатых

Топ на сегодня

Турция заявила о «помутнении рассудка» Макрона
Турция заявила о «помутнении рассудка» Макрона
Получившим июньскую доплату на детей июльскую выплатят автоматически
Получившим июньскую доплату на детей июльскую выплатят автоматически
Стала известна дата премьеры финального сезона "Люцифера" на Netflix
Стала известна дата премьеры финального сезона "Люцифера" на Netflix
В МИД отреагировали на слова Киева о долгах России за размещение флота в Крыму
В МИД отреагировали на слова Киева о долгах России за размещение
Владимир Путин обратился к россиянам
Владимир Путин обратился к россиянам

Еще по теме

Именем Фредди Меркьюри назвали астероид
Гитарист Queen Брайан Мэй сообщил, что перенес сердечный приступ
Гитарист Queen обвинил мясоедов в пандемии коронавируса
Гитарист Queen рассказал о последствиях от «разорванной в клочья» ягодицы