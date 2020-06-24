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В Донецке боевики уже два месяца мучают в плену 20-летнего парня, писавшего украинские песни (фото, видео)

В Донецке боевики уже два месяца мучают в плену 20-летнего парня, писавшего украинские песни (фото, видео)

Егор КРУШИЛИН, «ФАКТЫ»

20-летний житель оккупированного Донецка Богдан Манксименко попал в застенки боевиков «ДНР». Об этом сообщила его крестная мать, вынужденная переселенка, известный блогер Наталья Казённова.

«Есть вещи, ради которых можно вытерпеть все, ведь есть мы, украинцы, и есть наша большая Родина — вся наша Украина». Этот пост мой 20-летний крестник Богдан Максименко написал 11 марта — за месяц до ареста. Пост-пророчество о собственной судьбе. 10 апреля у него дома в Донецке перевернули квартиру, конфисковали компьютер и забрали парня в неизвестность, которая продолжалась 73 дня. За это время родные имели отписки от «прокуратуры». В «МГБ ДНР» официально не подтверждали место содержания Богдана. Лишь сообщили, что он «арестован в административном порядке, сроком на 30 суток» по подозрению в «экстремистской деятельности». Письмо датировано 13 мая, когда «30 суток» истекли"…

Напомним, на днях бывшая пленница боевиков подорвалась на растяжке, которая была установлена прямо на ее подворье. Пострадавшая считает, что это была месть.

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# Украина
По материалам: fakty.ua

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