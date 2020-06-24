В Хабаровске 3,4 тыс. человек приняли участие в параде

Алексей Вольцев

В Хабаровске в главном военном параде, посвященном 75-й годовщине Победы, приняли участие 3,4 тыс. человек, сообщила пресс-служба правительства региона. Парад проходил без зрителей.

Принимал парад командующий войсками Восточного военного округа Герой России генерал-полковник Геннадий Жидко. С трибун за прохождением войск и техники наблюдали губернатор края Сергей Фургал, члены Совета Федерации, представители командования Восточного округа войск Национальной гвардии, Законодательной думы края, а также руководство администрации Хабаровска.

В авиапараде должны были принять участие около 30 самолетов и вертолетов. Но из-за дождя и плохой видимости пролет воздушных судов был отменен.

При проведении торжественных мероприятий проведен комплекс санитарно-противоэпидемиологических мер, направленных на исключение заноса и распространения инфекционных заболеваний, сообщила пресс-служба Восточного военного округа. Подразделения радиационной, химической и биологической защиты провели дезинфекцию транспортных средств, предназначенных для перевозки военных.

В 23:00 по времени Хабаровска состоится праздничный салют. Военнослужащие внештатного салютного дивизиона произведут 30 залпов из гаубиц Д-30 в честь юбилея Великой Победы.