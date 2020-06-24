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В МВФ рассказали о влиянии коронавируса на ВВП России

В МВФ рассказали о влиянии коронавируса на ВВП РоссииФото: VASILY FEDOSENKO / Reuters

В 2020 году ВВП России упадет на 6,6 процента из-за эпидемии коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на доклад World Economic Outlook Международного валютного фонда (МВФ).

Согласно документу, основной причиной негативных тенденций в российской экономике является спровоцированный пандемией обвал цен на нефть. Несколько месяцев назад организация спрогнозировала падение экономики России всего на 5,5 процента в этом году.

Ранее МВФ предрек мировой экономике рекордный кризис в 2020 году. По подсчетам организации, мировая экономика в 2020-м потеряет по меньшей мере 3 процента из-за эпидемии коронавируса. США фонд пророчит падение ВВП на 5,9 процента, неполное восстановление — до 4,7 процента — произойдет только через год. Что касается европейских стран, то Еврозону ожидает сжатие на 7,5 процента.

# Экономика
По материалам: lenta.ru

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