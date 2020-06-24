В Новой Зеландии ищут "забавных людей" для сериала по "Властелину колец"

Лидия Мартынова

Агентство по поиску талантов в Новой Зеландии разыскивает актеров для сериала по кинотрилогии "Властелин колец", главное требование к которым - "забавный вид", пишет издание Guardian.





"Нужны забавно выглядящие люди! У вас неправильный прикус, ожоги лица, длинные худые конечности, глубоко посаженные скулы, линии на лице, шрамы от акне, выпирающие уши, интересный нос или нос картошкой, маленькие глаза, большие глаза, какие-либо дефекты, худое лицо, отсутствуют конечности? Вы выглядите необычно? Если это вы...нам нужно четкое сэлфи-фото вашего лица без макияжа и номер телефона", - говорится в объявлении агентства в Facebook.