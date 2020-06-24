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В Новой Зеландии ищут "забавных людей" для сериала по "Властелину колец"

В Новой Зеландии ищут "забавных людей" для сериала по "Властелину колец"
Агентство по поиску талантов в Новой Зеландии разыскивает актеров для сериала по кинотрилогии "Властелин колец", главное требование к которым - "забавный вид", пишет издание Guardian.


"Нужны забавно выглядящие люди! У вас неправильный прикус, ожоги лица, длинные худые конечности, глубоко посаженные скулы, линии на лице, шрамы от акне, выпирающие уши, интересный нос или нос картошкой, маленькие глаза, большие глаза, какие-либо дефекты, худое лицо, отсутствуют конечности? Вы выглядите необычно? Если это вы...нам нужно четкое сэлфи-фото вашего лица без макияжа и номер телефона", - говорится в объявлении агентства в Facebook.

# В мире
По материалам: ria.ru

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