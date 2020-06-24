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В Пенсионном фонде рассказали, как будут начислять по 10 тысяч рублей на детей в июле

В Пенсионном фонде рассказали, как будут начислять по 10 тысяч рублей на детей в июле

Сразу две хорошие новости для россиян прозвучали сегодня в СМИ. Сначала в новом видеообращении президент РФ Владимир Путин заявил, что считает необходимым продлить пособие в 10 тысяч рублей на детей в возрасте от 0 до 16 лет. И уже чуть позже пресс-служба Пенсионного фонда России сделала дополнительное разъяснение, как семьям с детьми эти деньги получить.

Так, в ПФР сообщают, что эта выплата будет начислена автоматически на детей до 3-х лет, прежде получивших поддержку по пять тысяч рублей в течение 3 месяцев, а также на детей до 16 лет, уже получивших по 10 тысяч в июне. Приятным бонусом для россиян станет тот факт, что выплата будет осуществлена автоматически.

В ПФР уточнили, что речь идет о родителях, опекунах и официальных представителях детей, которые уже обращались за получением объявленного пособия. Те родители, опекуны и представители детей, кто до сих пор этого не сделал, должны обратиться в Пенсионный фонд России по месту жительства в срок до 30 сентября.

В ПФР отметили, что по указу президента на сегодняшний день помощь получили 19 миллионов семей на сумму 274 млрд рублей, передает Парламентская газета.

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# Экономика / Главные новости
По материалам: u-f.ru

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