В России объявили о проведении конкурс по скоростному выкапыванию могил

Анастасия Иванова

В Омске в августе пройдет конкурс среди сотрудников похоронной сферы по скоростному выкапыванию могил, об организации которого объявил Новосибирский крематорий. Об этом сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на директора крематория Бориса Якушина.

Отмечается, что впервые подобный конкурс провели в венгерском городке Дебрецен пару лет назад, теперь в России решили повторить.

«Это тяжелый конкурс. Не каждому, наверное, подвластен… Это международный конкурс среди специалистов похоронной сферы… Венгерские коллеги относятся к этому конкурсу довольно серьезно», — отметил Якушин.

Российские же сотрудники похоронной сферы, отметил он, привыкли к своей работе и пока что не считают нужным работать на скорость.