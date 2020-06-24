В России под наблюдением из-за коронавируса остается 309,2 тыс. человек

Анастасия Иванова

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать

Около 309 тысяч граждан остаются под медицинским наблюдением в России из-за подозрения на заражение новой коронавирусной инфекцией. Об этом в среду сообщает сайт Роспотребнадзора.

«Под медицинским наблюдением в целом по России… остаются 309 298 человек», — говорится в информационном бюллетене ведомства.

Кроме того, в Роспторебнадзоре сообщили, что всего проведено 17,8 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса в материале от людей, в том числе среди прибывших из стран, неблагополучных по новой коронавирусной инфекции.

Заслуженный врач России, доктор медицинских наук, первый зампредседателя Комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко в интервью «Парламентской газете» дал советы, как выходить из режима изоляции без серьёзных потерь. По его мнению, в условиях поэтапного снятия ограничений, введённых из-за эпидемии коронавируса, надо ещё более тщательно заботиться о защите своего здоровья, особенно людям из группы риска. Парламентарий рекомендовал в обязательном порядке носить на улицах средства индивидуальной защиты.

Ранее академик Российской академии наук, директор Центра иммунологии и молекулярной биомедицины МГУ, профессор Михаил Пальцев рассказал, что разрабатываемые вакцины против нового коронавируса должны пройти определённые стадии испытаний, которые в совокупности займут полтора-два года.