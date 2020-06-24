В России стартовала акция "Весть Победы"

Вадим Карасев

Фото: https://regionorel.ru/

Жители российских городов присоединяются к акции "Весть Победы", которая посвящена тем, кто защищал Родину на полях сражений Великой Отечественной войны, кто трудился в тылу, приближая Победу.

Приморье стало одним из первых регионов, принявших участие во Всероссийской акции "Весть Победы". К ней присоединились все крупные предприятия региона. Гудки прозвучали на заводах "Дальзавод" во Владивостоке, "Звезда" в Большом Камне, "Прогресс" в Арсеньеве, на Славянском и Находкинском судоремонтром заводах.



Во Владивостоке раздались звуки, символично оповещающие о радостной вести Победы, ровно в 12:00, одновременно с выстрелом пушки на причале № 33,

В Симферополе, в 12 часов дня, одну минуту по всей округе раздались гудки автомобилей, общественного транспорта и колокольный звон из храмов и церквей. Присоединилось также свыше 50-ти крымских предприятий – фабрик и заводов.

Симферополь

В Орле тоже ровно в полдень раздались гудки всех транспортных средств, загудели предприятия, зазвонили колокола церквей и соборов.

Орел

В Черняховске Калининградской области гудки раздавали байкеры.