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В ситуационном центре Общественной палаты по наблюдению за голосованием будут работать 40 волонтёров

В ситуационном центре Общественной палаты по наблюдению за голосованием будут работать 40 волонтёров

Ситуационный центр Общественной палаты России  по наблюдению за голосованием по поправкам в Конституцию, в котором будут работать 40 волонтёров, открывается в четверг, 25 июня, заявили в пресс-службе ОП. Об этом сообщает ТАСС.

Как сообщили в палате, в ситуационном центре будет работать две смены волонтёров, каждая смена по 20 человек. На протяжении всей недели голосования они будут в оперативном режиме собирать и анализировать информацию, поступающую от общественных наблюдателей из разных уголков России, рассказали в пресс-службе.

Общероссийское голосование по изменениям в Основной закон состоится 1 июля. Принять участие в дистанционном формате голосования смогут жители двух пилотных регионов — Москвы и Нижегородской области. Электронное голосование будет проходить в период с 25 по 30 июня.

Ранее руководитель Координационного совета ОП по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев рассказал «Парламентской газете», что эпидемия COVID-19 внесла коррективы в организацию голосования по поправкам в Конституцию, но в основном это связано с защитой здоровья граждан и никак не умаляет возможностей общественных наблюдателей. 

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По материалам: pnp.ru

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