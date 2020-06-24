Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » В мире » В США уволили замешанного в убийстве чернокожей полицейского

В США уволили замешанного в убийстве чернокожей полицейского

В США уволили замешанного в убийстве чернокожей полицейскогоФото: Bryan Woolston / Reuters

В США был уволен один из трех полицейских, замешанных в перестрелке в американском городе Луисвилл, в результате которой произошло убийство чернокожей американки Брионны Тейлор. Об этом говорится в письме шефа полиции Роберта Шредера, опубликованного в аккаунте департамента полиции в Twitter.

В письме указывается, что действия сотрудника полиции Брэта Хэнкинса показали абсолютное безразличие к ценности человеческой жизни, когда он «произвольно и слепо» сделал десять выстрелов в квартиру Тейлор.

Отмечается, что полицейский также стрелял вслепую и некоторые выстрелы попали в соседние квартиры. «Ваше поведение не оставляет мне другого выхода, кроме как незамедлительно вас уволить», — сказано в письме.

26-летняя сотрудница скорой помощи Бреонна Тейлор была убита сотрудниками полиции, которые выстрелили в девушку восемь раз после проникновения к ней в дом в городе Луисвилл, штат Кентукки. Полиция проводила задержание жителей соседнего дома по подозрению в торговле наркотиками и у них была наводка, что наркотики могут храниться и в доме Тейлор. Семья убитой девушки подала иск о неправомерных действиях полицейских, которые так и не понесли наказания. В мае сотни протестующих собрались в центре Луисвилла, призывая к справедливости за убийство девушки.

# В мире
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Без "имущественного расслоения". РПЦ оценила повышение налогов на богатых
Без "имущественного расслоения". РПЦ оценила повышение налогов на
США столкнулись с острой нехваткой «мобильных мясников»
США столкнулись с острой нехваткой «мобильных мясников»
Вулкан на Алеутских островах способствовал падению Римской республики
Вулкан на Алеутских островах способствовал падению Римской республики
Голливуд обвинили в поддержании культа белой расы
Голливуд обвинили в поддержании культа белой расы
РСЗО "Торнадо-С" впервые прошла по Красной площади
РСЗО "Торнадо-С" впервые прошла по Красной площади
В США уволили замешанного в убийстве чернокожей полицейского
В США уволили замешанного в убийстве чернокожей полицейского
Валерию Меладзе — 55 лет. Вспоминаем лучшие клипы
Валерию Меладзе — 55 лет. Вспоминаем лучшие клипы
"Морально больно": на самую популярную тиктокершу России совершено нападение
"Морально больно": на самую популярную тиктокершу России совершено
Минобороны Украины отчиталось в получении от США новейших ракет Javelin
Минобороны Украины отчиталось в получении от США новейших ракет
Netflix снимет продолжение "Побега из курятника"
Netflix снимет продолжение "Побега из курятника"
Подойдут забавные. Для съемок сериала по "Властелину колец" ищут актеров
Подойдут забавные. Для съемок сериала по "Властелину колец" ищут
Россияне принялись возвращать валюту в банки
Россияне принялись возвращать валюту в банки

Топ на сегодня

Госдума приняла в первом чтении законопроект об укреплении воспитательной составляющей системы образования
Госдума приняла в первом чтении законопроект об укреплении
Круглый стол ЭИСИ: доля готовых голосовать по поправкам россиян растет из-за информированности и безопасности на участках
Круглый стол ЭИСИ: доля готовых голосовать по поправкам россиян
Пять младенцев обнаружили в квартире в Москве: вывоз детей за рубеж
Пять младенцев обнаружили в квартире в Москве: вывоз детей за рубеж
Президент Хорватии не прилетит на Парад в Москву — самолет сломался
Президент Хорватии не прилетит на Парад в Москву — самолет сломался
В ГД внесли проект о налоговом вычете для потерявших работу из-за вируса
В ГД внесли проект о налоговом вычете для потерявших работу из-за

Еще по теме

В штате Кентукки запросили помощи Нацгвардии из-за беспорядков
В Далласе задержали подозреваемых в расстреле полицейских
Здание полиции в городе Шарлотт в США эвакуировано
Сотрудница полиции в Днепре пострадала в результате взрыва в квартире