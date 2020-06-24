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В США высказались о преодолении Польшей энергетической зависимости от России

В США высказались о преодолении Польшей энергетической зависимости от РоссииФото: Agencja Gazeta / Reuters

Польша преодолеет энергетическую зависимость от России в 2022 году. Соответствующее мнение выразила высокопоставленный представитель администрации США, передает РИА Новости.

Она напомнила, что Варшава будет покупать природный газ в США. По ее данным, общий объем контрактов Польши на американский сжиженный природный газ (СПГ) уже достиг 50 миллиардов долларов, а общий объем топлива по всем контрактам на все годы — 141 миллиона тонн СПГ.

«Это большое достижение, они больше не будут зависеть от российского газа», — заявила представитель администрации президента США Дональда Трампа накануне прибытия в Вашингтон для переговоров президента Польши Анджея Дуды.

Варшава откажется от продления газового контракта с Россией после завершения текущего в 2022 году. Республика намерена обеспечивать свои потребности за счет СПГ и поставок из Норвегии. Также Польша не стала продлевать транзитный контракт, перейдя на систему аукционов.

Причиной для такого решения стала чрезмерная дороговизна российского газа и отказ «Газпрома» регулировать цену в соответствии с рынком. Председатель правления PGNiG Петр Вожняк ранее объяснял, что республика каждый год теряет на соглашении по 250 миллионов долларов. Российский экспортный монополист проиграл судебное разбирательство в Стокгольмском арбитраже, но не оставляет надежды добиться повышения цен.

# Экономика
По материалам: lenta.ru

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