Валерию Меладзе — 55 лет. Вспоминаем лучшие клипы

Вадим Карасев

Сегодня свой юбилей отмечает один из самых узнаваемых и ярких голосов на российской эстраде Валерий Меладзе — ему исполняется 55 лет. В честь этого праздника редакция NEWSTES.RU, искренне любящая творчество талантливого и обаятельного артиста, решила составить подборку из самых ярких клипов певца за всю его почти 30-летнюю карьеру. Смотрим, вспоминаем и подпеваем!

"Не тревожь мне душу, скрипка"

Первой сольной песней Валерия Меладзе стала "Не тревожь мне душу, скрипка", с которой он выступил в 1992 году. В итоге этот лирический хит Меладзе вошел в его первый альбом под названием "Сэра".

Еще до его официального релиза в 1994 году трек знала наизусть практически вся страна. Клип же на эту песню, режиссером которого выступила Лина Арифулина, постоянно транслировался в самых популярных на то время музыкальных передачах: от "МузОбоза" до "Утренней почты".





"Сэра"

Следующей запоминающейся песней Валерия Меладзе стал хит с его первого альбома о несчастной любви к разбившей ему сердце цыганке Сэре. В клипе Меладзе исполняет грустную серенаду возлюбленной в сопровождении уличных музыкантов, пока та страстно танцует перед ним "цыганочку".





"Самба белого мотылька"

В 1998 году Валерий Меладзе представил свой третий альбом под названием "Самба белого мотылька", одноименная песня с которого до сих пор присутствует во многих диджей-сетах на светских тусовках.

Леденящая история, рассказанная в клипе на эту композицию, напоминает сюжет лихо закрученного детективного сериала, поэтому рекомендуем смотреть до конца!





"Красиво"

В следующем, 1999 году Валерий Меладзе презентовал свой четвертый альбом "Все так и было", самой запоминающейся песней с которого стала композиция "Красиво". Слова этой песни знает наизусть едва ли не каждый второй, поэтому неудивительно, что ее чаще остальных заказывают в караоке.





"Текила-любовь"

Песня "Текила-любовь" вошла в пятый студийный альбом Меладзе, над созданием которого он работал целых три года, — наверное, именно поэтому почти каждая песня с этой пластинки в итоге стала настоящим хитом! Кстати, постановщиком клипа стал один из самых известных ныне российских режиссеров Федор Бондарчук.





Дуэты с группой "ВИА Гра"

В период с 2003 по 2004 год Валерий Меладзе выпустил сразу два ярких дуэта вместе с группой "ВИА Гра", которые на тот момент буквально взорвали музыкальные чарты страны. Первой совместной песней музыканта и сексуального трио стала зажигательная "Океан и три реки", а второй — лирическая "Притяженья больше нет". Сегодня с ностальгией вспоминаем сразу две этие яркие работы, снятые украинским клипмейкером Семеном Горовым.









"Салют, Вера"

Песня "Салют, Вера", вошедшая в альбом Меладзе "Вопреки", — определенно из разряда тех хитов, которые девушки обычно на разрыв хором поют как на дружеской вечеринке, так и на обратной дороге в такси из клуба.





"Небеса"

Клип на песню Валерия Меладзе "Небеса" получился нежным и чувственным, ведь главной героиней в нем стала актриса Елизавета Боярская. Режиссером музыкального видео выступил известный клипмейкер Алан Бадоев, снявший огромное количество крутых клипов со своей историей для российских и украинских музыкантов.





"Мой брат"

Песню "Мой брат" Валерий Меладзе исполнил в дуэте со своим старшим братом Константином, который также выступил автором слов и музыки. Клип представляет собой мини-сериал с участием ярких представительниц российского кинематографа — Юлии Снигирь, Виктории Исаковой и Елизаветы Боярской.





"Мегаполисы"

Конечно же, мы не можем не упомянуть в материале и одну из последних работ Валерия Меладзе — песню "Мегаполисы", которую музыкант исполнил вместе со своей возлюбленной Альбиной Джанабаевой. Это первый совместный сингл звездной пары, выхода которого поклонники ждали больше 10 лет.





Музыкальную подборку NEWSTES.RU решил завершить популярным мемом с Валерием Меладзе, который на днях буквально взорвал российский твиттер. Кому-то из интернет-пользователей взбрело в голову изобразить Меладзе, а также его коллег по шоу-бизнесу в виде еды. Валерий, благодаря своей звучной фамилии, оказался кусочком сахарного мармелада, — именно в эту сладость создатели облетевшего сеть мема и "заточили" лицо Меладзе с пронзительным взглядом.



