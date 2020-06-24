Владимир Путин выступил с обращением к россиянам: коронавирус, налоги, Конституция и другие главные темы

Вадим Карасев

Сегодня президент России Владимир Путин обратился к гражданам страны с посланием, в котором подвел итоги борьбы с пандемией, отметил успешное снижение числа заболевших и напомнил о шагах, которые были для этого сделаны. Глава государства рассказал, какие меры будут приняты для восстановления экономики в ближайшее время, рассказал о налогах и выплатах.

В своем обращении он подчеркнул, что все принятые меры в целом заставили эпидемию отступить: даже несмотря на выявление новых случаев заражения, число заболевших снижается.Да, в ряде субъектов Федерации, в том числе в Тыве, Карачаево-Черкесии, Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском округах, обстановка остается сложной. Но хочу подчеркнуть, у нас уже отработан механизм оперативного реагирования. Никогда и никто не будет оставлен в беде. Вся Россия обязательно придет на помощь. Если потребуется, все соберем в кулак: ресурсы наших ведущих медицинских центров, Вооруженных сил, МЧС, волонтеров. Так, как это было в Дагестане, Забайкальском крае, других регионах, — сказал Владимир Путин.





Владимир Путин

Он отметил, что борьба с эпидемией продолжается, как и напряженная работа врачей, медсестер, работников скорой помощи. Дополнительные денежные выплаты для них будут продлены на июль и август. До середины сентября продлены дополнительные выплаты для сотрудников социальных учреждений — детских интернатов, домов престарелых.

Президент пообещал, что развитие системы здравоохранения останется одним из приоритетов политики. В своем обращении он отдельно коснулся проблем детей с редкими заболеваниями, на лечение которых часто собирают деньги благотворительные фонды.Необходимо системное, именно государственное решение. Надо определить надежный, постоянный источник финансирования… В этой связи предлагаю следующее: с 1 января будущего года изменить ставку налога на доходы физических лиц с 13 до 15 процентов для тех, кто зарабатывает свыше пяти миллионов рублей в год. Сразу уточню, что повышенной ставкой будут облагаться не все доходы, а только та их часть, которая превышает пять миллионов в год. Но и это даст бюджету порядка 60 миллиардов рублей. Эти средства предлагаю целевым образом направлять на лечение детей с тяжелыми, редкими заболеваниями, — сказал он.





Путин прокомментировал спад экономики из-за введения временных ограничений, что неизбежно привело к росту безработицы. При этом он отметил, что меры поддержки граждан, начатые весной, по своему объему и охвату оказались беспрецедентными. Трудности еще не отступили. В этой связи считаю необходимым еще раз, в июле, выплатить дополнительно по 10 тысяч рублей на каждого ребенка от рождения до 16 лет, — сказал он.





Владимир Путин рассказал о намерении распространить в крупных городах программу льготной ипотеки на новое жилье как меру поддержки населения. Остановился он и на льготных кредитах для пострадавших отраслей — по ставке два процента.

Эти средства поступят организациям, предприятиям тремя равными траншами в июне, июле и августе. И затем, как мы и говорили, при сохранении штатной численности компании долг будет полностью списан,

— рассказал он о поддержке предприятий.





В своем обращении глава государства упомянул самозанятых граждан — их число, по его словам, менее чем за полгода выросло в 2,5 раза. Налоговый режим для них будет введен по всей стране с 1 июля. Путин озвучил идею снизить возраст для самозанятых — дать возможность получать этот статус не с 18, а с 16 лет.

Президент назвал IT-отрасль важной для всех сфер жизни России и рассказал о планах поддержки специалистов. Одно из его предложений — налоговый маневр, бессрочное снижение страховых взносов для IT-компаний до 7,6 процента и уменьшение ставки налога на прибыль до трех процентов.

Владимир Путин объявил в обращении к россиянам, что поручил правительству поддержать регионы — выделить еще 100 миллиардов рублей плюсом к тем 200 миллиардам, о которых уже объявил ранее.





Прокомментировал президент и грядущее голосование по поправкам в Конституцию.

1 июля состоится голосование по поправкам в Конституцию России. Они вступят в силу, разумеется, я уже много раз говорил, только если граждане их поддержат. Именно воля народа принципиально важна для того, чтобы обеспечить надежные условия для уверенного, динамичного, долгосрочного развития страны на годы и десятилетия вперед. И конечно, новые конституционные положения, в случае их принятия, зададут и гораздо более высокие требования к эффективности, содержанию всей нашей социальной, экономической политики, к решению задач по повышению качества жизни и благополучия людей. Прошу это учитывать в своей работе и коллег в правительстве, и руководителей органов власти на всех уровнях,

— сказал он.



