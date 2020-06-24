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Владимир Уйба выдвинул свою кандидатуру на пост главы Коми

Владимир Уйба выдвинул свою кандидатуру на пост главы Коми
Врио главы Республики Коми Владимир Уйба выдвинулся кандидатом на участие в выборах главы региона, соответствующие документы он подал в избирком, сообщает Избирательная комиссия республики.

"Сегодня, 24 июня, временно исполняющий обязанности главы Республики Коми Владимир Викторович Уйба выдвинулся кандидатом на должность главы Республики Коми. В соответствии с законом, кандидат на должность главы Республики Коми считается выдвинутым после предоставления в Избирательную комиссию Республики Коми личного заявления в письменной форме о согласии баллотироваться кандидатом на должность главы Республики Коми, а также других документов", - говорится в сообщении.

# Политика
По материалам: ria.ru

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