Вулкан на Алеутских островах способствовал падению Римской республики

Вадим Карасев

Исследователи из США, Великобритании, Швейцарии, Ирландии и Германии пришли к выводу, что извержение вулкана Окмок и вызванное им похолодание оказали влияние на политический кризис 40-х годов до н. э. в Римской республике. Исследование опубликовано в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Вулкан Окмок расположен на острове Умнак, третьем по величине среди Алеутских островов. Это вулкан щитового типа, высота его 1073 метра, на вершине находится обширная кальдера диаметром 9,3 километра. После формирования кальдеры на склонах вулкана возникли многочисленные спутниковые конусы и лавовые купола. Вулкан по-прежнему активен, с 1805 года произошло не менее семнадцати извержений, последний раз выбросы пепла наблюдались в 2008 году.

Исследователи обнаружили, что отложения вулканического пепла, найденные в кернах льда из Гренландии, возникли в результате извержения вулкана Окмок — об этом говорит геохимический профиль мельчайших частиц вулканического стекла, содержащихся в кернах. Лед позволил определить, что сильное извержение произошло в 43 году до н. э. Именно в ходе этого извержения образовалась центральная кальдера вулкана.

Основываясь на полученной дате и глобальных климатических моделях, исследователи предполагают, что извержение привело к неурожаям и голоду вокруг Средиземного моря, потенциально влияя на события, связанные с падением Римской республики. Вулканический пепел, поднявшись в атмосферу, блокировал часть солнечного света. Расположение вулкана в высоких широтах, где граница стратосферы проходит ниже, облегчила распространение пепла по всему северному полушарию. Это повлекло похолодание, продлившееся в течение двух лет. О холоде в 43 году до н. э. упоминается в письмах Цицерона. Историк Плутарх описывает ужасный голод в апреле этого же года, а в труде Аппиана говорится, что Рим был опустошен голодом и в следующем году.

Историки, комментируя новое исследование, отмечают, что нельзя объяснять политический кризис I века до н. э. в Риме одним лишь только извержением вулкана и локальным похолоданием. Даже формально кризис начался раньше, в 49 году до н. э., когда Цезарь перевел войска через Рубикон, фактически развязав гражданскую войну, а предвестники его появились несколькими десятилетиями раньше, во время противостояния Луция Суллы с марианцами, а затем создания первого триумвирата Помпея, Красса и Цезаря. В целом же драматические события 40-х годов в истории Рима были вызваны целым комплексом политических, социальных и экономических факторов, связанных, в первую очередь, с тем, что он перерос масштабы региональной державы и должен был преобразоваться в империю, контролирующую всё Средиземноморье.