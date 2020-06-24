Зеленский утвердил новый состав Национального совета реформ

Влада Некрасова

Президент Владимир Зеленский утвердил состав Национального совета реформ. Указ №245/2020 опубликован на сайте президента.Нацсовет включает постоянных членов, которые участвуют в работе по всем вопросам, а также приглашенных для рассмотрения отдельных вопросов. Некоторые из них будут принимать участие в работе Нацсовета по согласию.Постоянные члены Национального совета реформ:Владимир Зеленский - президент Украины, председатель Нацсовета реформ,Андрей Гундер - представитель Американской торговой палаты в Украине (по согласию),Алексей Данилов - Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины,Анна Деревянко - представитель Европейской бизнес ассоциации (по согласию),Андрей Ермак - руководитель Офиса президента Украины,Вячеслав Климов - представитель Союза украинских предпринимателей (по согласию),Александр Ольшанский - заместитель председателя Исполнительного комитета реформ (по согласию),Дмитрий Разумков - председатель Верховной Рады (по согласию),Алексей Peзников - вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины,Михаил Саакашвили - председатель Исполнительного комитета реформ (по согласию),Лана Синичкина - представитель общественного союза "CEO Клуб" (по согласию),Ольга Стефанишина - вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины,Михаил Федоров - вице-премьер-министр Украины - министр цифровой трансформации,Денис Шмыгаль - премьер-министр Украины.Среди приглашенных членов Нацсовета реформ: министр внутренних дел Арсен Аваков, министр по делам ветеранов, и.о. министра энергетики Ольга Буславец, министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт, заместитель главы Офиса президента Юлия Ковалив, министр инфраструктуры Владислав Криклий, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, министр соцполитики Марина Лазебная, министр юстиции Денис Малюська, и.о. министра образования Любомира Мандзий, министр финансов Сергей Марченко, министр экономики Игорь Петрашко, министр здравоохранения Максим Степанов, министр обороны Андрей Таран, министр культуры и информполитики Александр Ткаченко, министр развития общин и территорий Алексей Чернышов.Среди приглашенных по согласию членов Нацсовета председатель НБУ Яков Смолий и главы комитетов Верховной Рады (Юрий Аристов, Сергей Бабак, Олег Бондаренко, Андрей Герус, Даниил Гетманцев, Александр Завитневич, Сергей Кальченко, Юрий Кисель, Иванна Климпуш-Цинцадзе, Андрей Клочко, Андрей Кожемякин, Андрей Костин, Михаил Крячко, Дмитрий Лубинец, Александр Мережко, Денис Монастырский, Дмитрий Наталуха, Анастасия Радина, Михаил Радуцкий, Николай Сольский, Галина Третьякова, Нестор Шуфрич).