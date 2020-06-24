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Зубная паста полезна не только для зубов

Зубная паста полезна не только для зубов

Все мы привыкли применять предметы и вещи по назначению. Но иногда стоит отступить от правил, чтобы облегчить свою жизнь. Сегодня мы поговорим о том, чем может быть полезна зубная паста, помимо того, что защищает наши зубы.

Если вам надоело ваше зеркало в ванной, не тем, что оно стало некрасивым, или вам перестала нравиться его форма, а тем, что после того, как вы помылись, в него ничего не видно, потому что оно постоянно запотевшее, то вам поможет зубная паста. Нужно нанести на зеркало тонкий слой пасты, оставить на несколько минут, а затем смыть жидкостью для стекол. Затем хорошенько полируем зеркало сухой тряпочкой, и будьте уверены, что зеркало больше потеть не будет.

Зубная паста поможет с легкостью почистить любые ювелирные изделия. Причем без разницы, золото это или серебро. Нужно хорошенько смазать изделие зубной пастой и завернуть во влажную ткань, чтобы паста не высыхала. Через пару часов всю пасту удалить. Изделие будет сверкать, как будто только из магазина.


Если сковородка закоптилась, покрылась налетом, то снова на помощь придет зубная паста. Намажьте места сильных загрязнений, оставьте на 15 минут, и смело трите губкой. Все отмоется, как будто ничего и не было.

Что делает паста для зубов? Правильно, укрепляет их. А что хотят укрепить все женщины мира? Конечно ногти. Если хотя бы пару раз в неделю намазывать ногти зубно2й пастой и оставлять на 10 минут, то очень скоро ваши ногти станут не только крепкими, но и очень здоровыми. Улучшится состояние в два, а то и в три раза.

Началось лето, прекрасная пора. Но никогда не бывают одни только плюсы. Вместе с прекрасной порой появились не столь прекрасные комары. Зуд после их укусов просто не дает спокойно спать, а то и жить. Если вас угораздило встретиться с комарами безо всяких средств защиты, то помажьте места укусов зубной пастой и зуд пройдет спустя всего 2-3 минуты. Такое средство можно применять не только взрослым, но и детям.

Ну, и на заметку начинающим хозяйкам. При помощи зубной пасты можно вывести многие старые пятна с одежды. Конечно, не стоит использовать отбеливающую пасту для ярких цветных вещей, вы просто осветлите ту часть, куда нанесли пасту. А вот для светлых и белых — средство просто незаменимо. Учитывая, сколько стоит хороший отбеливатель, возьмите способ на заметку.

Очень часто мы не знаем, чем может быть полезно то или иное средство. Конечно, все нужно применять по назначению, но иногда можно значительно сэкономить или победить непредвиденную ситуацию, зная немного больше, чем другие.

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По материалам: planktons

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