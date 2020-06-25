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67-летнему порноактеру предъявили обвинения в сексуальном насилии

67-летнему порноактеру предъявили обвинения в сексуальном насилииФото: Robert Gauthier / Los Angeles Times

67-летнему порноактеру Рону Джереми предъявили обвинения в сексуальном насилии над четырьмя женщинами. Об этом 23 июня сообщила окружная прокуратура Лос-Анджелеса.

По данным прокуратуры, Джереми обвинили в трех эпизодах изнасилования и изнасилования инородным предметом, а также в одном эпизоде принуждения к оральному сексу и насильственных действиях сексуального характера.

Согласно обвинению, в мае 2014 года Джереми совершил насилие над 25-летней девушкой «в доме в Западном Голливуде», в 2017 он совершил половое преступление в отношении двух женщин 33 и 46 лет в «баре в Западном Голливуде». В июле 2019 года в том же баре он изнасиловал 30-летнюю женщину, заявили в прокуратуре.

Если суд признает Джереми виновным, ему грозит срок от 90 лет до пожизненного заключения в тюрьме, уточнили в ведомстве.

В конце мая стало известно, что более десяти женщин обвинили Джереми в домогательствах и сексуальном насилии. Свою историю рассказала порноактриса Дженис Гриффит. По ее словам, Джереми «облапал ее», когда она была подростком и игнорировал ее попытки убрать его руку со своей промежности. Другие женщины, также пожаловавшиеся на домогательства и насилие со стороны Джереми, рассказывали о том, как он трогал их, а также практиковал с ними фингеринг без их согласия.

После обнародования информации о домогательствах Джереми запретили появляться на престижных мероприятиях порноиндустрии, однако он до сих пор периодически снимается в новых фильмах. Многие фанаты его творчества игнорируют обвинения в адрес актера.

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По материалам: lenta.ru

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