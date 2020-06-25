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AC/DC выпускает пазлы с обложками своих альбомов

AC/DC выпускает пазлы с обложками своих альбомов
. Ветераны рока из Австралии решили порадовать поклонников пазлами на основе обложек своих альбомов, сообщает NME.

Для этого они выбрали четыре пластинки: международную версию "High Voltage" (1976), "For Those About To Rock" (1981), "Blow Up Your Video" (1987) и "Ballbreaker" (1995).

Каждый головоломка будет состоять из 500 кусочков. Они появятся в продаже 4 сентября.


AC/DC – не первые легенды рока, чьи обложки были превращены в игры. В прошлом году они появились у Iron Maiden, Slayer, Judas Priest, Motorhead и Radiohead.

# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

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