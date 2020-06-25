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Академик рассказал о том, что сейчас объединяет россиян

Академик рассказал о том, что сейчас объединяет россиян

Поисками национальной идеи в России занимаются лучшие умы уже на протяжении нескольких веков. О том, что сейчас волнует россиян и что их объединяет, рассказал доктор медицинских наук, профессор, академик РАЕН, кандидат философскихнаук, Игорь Гундарев. Своим мнением эксперт поделился с ИА Правда.РУ.

Он отметил, что на протяжении всей истории на разных этапах становления российского государства были разные национальные идеи. Впервые, о создании национальной идеи в современной России заговорил Борис Ельцин, который поручил правительству разработать за год идею, которая объединила всех россиян.

Академик отметил, что для государств, в которых существуют комфортные условия жизни, например, как в Швейцарии сама по себе национальная идея не нужна. Объединяющее начало нужно для граждан тех стран, которые оказались в кризисном положении. Поэтому им надо сплотиться, чтобы выжить и сделать жизнь лучше.

Сейчас, по мнению профессора, россияне сплачиваются вокруг идеи о том, что «народ должен стать хозяином страны». Учитываться должно мнение каждого человека, но, власть должна формироваться не по спискам или по протекции, а именно опираясь на мнение граждан. То есть, сообщество из примерно 200 человек должно выбрать одного самого достойного кандидата. Все выбранные народные депутаты и должны будут руководить страной в целом. В сообществе должны хорошо знать этого человека и доверять его уму, профессионализму и порядочности. И если этот человек не оправдает надежд, то его можно быстро сместить с должности, а на его место выбрать другого.

О том, как должна реализовываться такая национальная идея и как будет выстраиваться иерархия власти Игорь Гундарев, к сожалению, не рассказал. Но он отметил, что в разные исторические этапы, начиная от Древней Руси и заканчивая современной Россией, во власти всегда был определенный класс, например, буржуазия, пролетариат или олигархи. И каждый из этих классов правил в своих интересах. Поэтому, академик и считает, что сейчас россияне хотят добиться того, чтобы власть считалась с народом и принимала такие законы, которые бы устраивали большинство людей.

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По материалам: u-f.ru

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