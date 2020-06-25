Альбина Джанабаева нежно поздравила мужа Валерия Меладзе с днем рождения

Вадим Карасев

Сегодня известному российскому певцу Валерию Меладзе исполнилось 55 лет. В своем инстаграме его поздравила 41-летняя супруга Альбина Джанабаева. Она опубликовала совместное с именинником фото и написала нежное поздравление.





Поздравляю, моя любовь,

— написала Альбина, заменив слово "любовь" смайлом в виде сердца.

К поздравлениям певицы присоединились их с мужем друзья и коллеги: Валерия, Зара, Виктория Лопырева и другие. Многочисленные поклонники творчества Меладзе также не остались в стороне и пожелали своему кумиру долгих лет жизни и новых хитов.

Будут ли супруги отмечать праздник, неизвестно — эти подробности личной жизни пара пока предпочла скрыть.





Самоизоляцию пара провела в своем загородном доме вместе с двумя детьми, 16-летним Константином и пятилетним Лукой, которого Джанабаева недавно впервые показала в соцсетях.

В одном из интервью Меладзе признался, что самыми счастливыми моментами в его жизни были дни, когда родились его дети (у певца также есть три дочери от первого брака). По его словам, всех детей он любит одинаково и не может выделить кого-то одного.

Когда в первую ночь ты смотришь, как спит твой малыш, — это здорово. И здорово, что сразу разрешают быть с ребенком. Мне кажется, так отцы и становятся идеальными, когда начинают чувствовать свою сопричастность с первой минуты жизни малыша, — рассказывал он о рождении младшего сына.



