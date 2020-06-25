Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » Альбина Джанабаева нежно поздравила мужа Валерия Меладзе с днем рождения

Альбина Джанабаева нежно поздравила мужа Валерия Меладзе с днем рождения

Альбина Джанабаева нежно поздравила мужа Валерия Меладзе с днем рождения

Сегодня известному российскому певцу Валерию Меладзе исполнилось 55 лет. В своем инстаграме его поздравила 41-летняя супруга Альбина Джанабаева. Она опубликовала совместное с именинником фото и написала нежное поздравление.


Поздравляю, моя любовь,

— написала Альбина, заменив слово "любовь" смайлом в виде сердца.

К поздравлениям певицы присоединились их с мужем друзья и коллеги: Валерия, Зара, Виктория Лопырева и другие. Многочисленные поклонники творчества Меладзе также не остались в стороне и пожелали своему кумиру долгих лет жизни и новых хитов.

Будут ли супруги отмечать праздник, неизвестно — эти подробности личной жизни пара пока предпочла скрыть.


Самоизоляцию пара провела в своем загородном доме вместе с двумя детьми, 16-летним Константином и пятилетним Лукой, которого Джанабаева недавно впервые показала в соцсетях.


 


В одном из интервью Меладзе признался, что самыми счастливыми моментами в его жизни были дни, когда родились его дети (у певца также есть три дочери от первого брака). По его словам, всех детей он любит одинаково и не может выделить кого-то одного.

Когда в первую ночь ты смотришь, как спит твой малыш, — это здорово. И здорово, что сразу разрешают быть с ребенком. Мне кажется, так отцы и становятся идеальными, когда начинают чувствовать свою сопричастность с первой минуты жизни малыша, — рассказывал он о рождении младшего сына.


# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

Последние новости

Китайский рынок в Магадане закрыли из-за вспышки коронавируса
Китайский рынок в Магадане закрыли из-за вспышки коронавируса
Китай объявил войну доллару
Китай объявил войну доллару
Депутат Рады обвинил украинских радикалов а сознательном уничтожении страны
Депутат Рады обвинил украинских радикалов а сознательном уничтожении
"Кунг-флю": Трамп предложил новое название для коронавируса
"Кунг-флю": Трамп предложил новое название для коронавируса
Аренда принтера как экономичное и рациональное решение
Аренда принтера как экономичное и рациональное решение
AC/DC выпускает пазлы с обложками своих альбомов
AC/DC выпускает пазлы с обложками своих альбомов
Альбина Джанабаева нежно поздравила мужа Валерия Меладзе с днем рождения
Альбина Джанабаева нежно поздравила мужа Валерия Меладзе с днем
Трампа обвинили в игнорировании ранних предупреждений о коронавирусе
Трампа обвинили в игнорировании ранних предупреждений о коронавирусе
Подсчитаны потери глобального бизнеса из-за коронавируса
Подсчитаны потери глобального бизнеса из-за коронавируса
Комиссия по выборам президента СБР предложила провести тайное голосование
Комиссия по выборам президента СБР предложила провести тайное
Что такое генетический код и как его можно поменять силой мысли
Что такое генетический код и как его можно поменять силой мысли
В Москве деловая активность превысила докризисные показатели
В Москве деловая активность превысила докризисные показатели

Топ на сегодня

Размывает дороги и сносит мосты. На Украине бушуют сильные ливни
Размывает дороги и сносит мосты. На Украине бушуют сильные ливни
Развод Харламова и Асмус оказался розыгрышем
Развод Харламова и Асмус оказался розыгрышем
Без "имущественного расслоения". РПЦ оценила повышение налогов на богатых
Без "имущественного расслоения". РПЦ оценила повышение налогов на
Мурашко: Эпидемия Covid-19 в России пошла на спад, пока — в Москве
Мурашко: Эпидемия Covid-19 в России пошла на спад, пока — в Москве
Самолет потерпел крушение в Пакистане из-за разговора пилотов о коронавирусе
Самолет потерпел крушение в Пакистане из-за разговора пилотов о

Еще по теме

Как Вера Брежнева и Альбина Джанабаева с мужьями проводят лето: день рождения Валерия Меладзе и отдых в Италии
Альбина Джанабаева поздравила Валерия Меладзе с днем рождения
Альбина Джанабаева рассказала о равняющихся на их отца Валерия Меладзе сыновьях
Альбина Джанабаева рассказала в интервью о муже Валерии Меладзе и сыновьях