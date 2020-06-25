ANEX Tour задумался преобразовать отели в Хакасии до уровня турецких 5*

Лидия Мартынова

Этот и другие методы популяризации необыкновенного сибирского региона обсуждали на прошедшей в начале этой недели онлайн пресс-конференции Зарина Догузова, руководитель Ростуризма, глава республики Хакасия и представители туроператора ANEX Tour. Первые чартеры компании отправятся в Абакан уже 19 июля.

Открывая мероприятие, Зарина Догузова напомнила, что с 1 июля стартует курортный сезон во многих регионах страны. «Туристы могут планировать свои путешествия, потихоньку от Калининграда до Владивостока страна открывается», - сказала Зарина Догузова.

ГЛАВА РОСТУРИЗМА НАЗВАЛА ПРИОРИТЕНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ДЛЯ ОТДЫХА В РОССИИ

Летом многие туристы обращают свой взор, прежде всего, в сторону пляжных курортов страны – Краснодарского края и Крыма. Но в этом году у туристов появился отличный шанс расширить свой кругозор, увидеть необыкновенные регионы России, которые раньше не были доступны, в том числе по причине высокой стоимости перелета.

«Для тех граждан, которые хотят открыть для себя неизведанные уголки нашей страны, мы разрабатываем совершенно новые направления по России. Хакасия стала таким направлением, по которому мы с туроператором ANEX Tour сформировали пакетные туры по привлекательным ценам. Купить недельный тур в Хакасию можно за 53 тыс. руб. на двоих», - рассказала Зарина Догузова.

В ХАКАСИИ НА ЧАРТЕРАХ СМОГУТ ПОБЫВАТЬ ОКОЛО 2 ТЫС. ТУРИСТОВ

Глава Ростуризма напомнила, что пока сформированы пилотные туры в Хакасию для жителей Москвы. «Однако мы будем расширять эту программу и на другие регионы России», - заверила г-жа Догузова.

Ростуризм ожидает, что республику Хакасия в рамках чартерной программы туроператора ANEX Tour посетят около 2 тыс. российских туристов. Это положит начало формированию устойчивого турпотока. «Да, цифры пока небольшие, но здесь важно запустить процесс формирования устойчивого спроса, который в какой-то момент становится необратимым. Аналогично начинались самые популярные сегодня направления, такие как Турция. Приход крупного туроператора взбодрил бизнес Хакасии, гостиницы начали шевелиться, думать, что улучшить», - рассказала Зарина Догузова.

Глава Хакасии Валентин Коновалов соглашается: «Мы рады, что в регион выходит крупный туроператор, мы благодарны федеральной поддержке. Для местного турбизнеса это огромный стимул к дальнейшему развитию, к повышению качества услуг, для туристов – уникальная возможность открыть для себя наш незабываемый край. До сих пор основной турпоток составляли жители близлежащих регионов и иностранные туристы. В прошлом году турпоток составил более 640 тыс. человек, с 2015 г. он подрос на 20% (при этом на 10% - из-за рубежа). Мы сделаем все возможное и невозможное, чтобы туристам из центральной части России у нас понравилось и они захотели вернуться».

ПЕРВЫЙ ЧАРТЕРНЫЙ РЕЙС В ХАКАСИЮ УЖЕ ЗАПОЛНЕН НА 30%

Яна Муромова, заместитель генерального директора компании ANEX Tour, в успехе не сомневается. «Первый рейс авиакомпании AZUR air отправится из Москвы в Абакан 19 июля, на нем продано уже 30% мест. У нас еще месяц, чтобы его заполнить. Ожидаем, что загрузка будет не менее 90%. Всего запланировано восемь рейсов с 19 июля по 8 сентября. Сначала мы планировали 2 рейса в неделю, но республика настолько беспокоится насчет качества сервиса, что пока настояла на одном. Мы не исключаем, что в будущем объемы будут увеличены», - сообщила она.

У ANEX TOUR СЕРЬЕЗНЫЕ ПЛАНЫ НА ХАКАСИЮ

Руководитель ANEX Tour отметила, что Хакасия для туроператора – не альтернатива зарубежным направлениям. Это самостоятельное направление, у которого всегда будет свой турист. Поэтому ANEX Tour намерен продолжить работу на направлении в будущем.

«Благодаря закрытию границ у нас появилась возможность углубиться во внутренний туризм, начать детально изучать его. На днях мы вернулись из ознакомительной поездки по Хакасии, и я скажу так - как такой бриллиант был спрятан от нас все эти годы? Это безумно интересное и многогранное направление, способное восхищать. Наши планы по развитию этого направления серьезные. В том числе и на зимний сезон. Очень радует, что турбизнес региона не воспринял в штыки приход крупного туроператора. Напротив, они заинтересованы развиваться вместе с нами, у них, как и у нас, горят глаза. Это очень ценно», - отметила Яна Муромова.

ANEX TOUR МОЖЕТ МОДЕРНИЗИРОВАТЬ САНАТОРИЙ В ХАКАСИИ

ANEX Tour предлагает туры по Хакасии разной продолжительности и наполненности. Есть туры продолжительностью 7, 14 и 21 день. Среди отелей - четыре варианта размещения, один из которых – санаторий на берегу озера Шира.

«Сейчас там номерной фонд рассчитан на 800 человек, и если такую территорию модернизировать в санаторно-курортную площадку, но с уровнем гостиницы 5* в Турции, то для региона это потенциальная заполняемость в течение всего года. Мы рассматриваем вопрос об инвестировании средств в этот санаторий», - рассказала Яна Муромова.

Валентин Коновалов отметил, что еще в начале года была принята стратегия социально-экономического развития региона, важной частью которой стал туризм. «

Нам очень важно, что мы смогли войти в федеральный проект по развитию туризма. Мы хотим показать качественный уровень сервиса. Была проведена большая работа по подготовке средств размещения, хотя ряд из них в программу пока попасть не смогли. Мы работаем над улучшением инфраструктуры, выдаем гранты предпринимателям», - рассказал он.

ТУРАГЕНТЫ НАЧИНАЮТ АКТИВНО ПРОДАВАТЬ ТУРЫ В ХАКАСИЮ

Рашад Бунядов, директор департамента дистрибуции туроператора ANEX Tour, уверен, что основа для развития в Хакасии есть.

«Важно отметить, что туристическая розница, поначалу скептически отнесшаяся к нашему новому продукту, начинает проявлять интерес. И с каждым днем желающих узнать Хакасию поближе и продавать ее становится все больше. Только вчера мы получили порядка 30 заявок. Наши розничные партнеры просят нас прислать им видео, снятые нами в поездке по Хакасии, чтобы они могли демонстрировать их туристам. А в Хакасии на самом деле есть, что смотреть», - рассказал Рашад Бунядов.

ЧТО ПОСМОТРЕТЬ В ХАКАСИИ

Хакасия - это археологическая Мекка. Здесь находится более 30 тыс. памятников культурного наследия. По словам Ольги Кузьминой, начальника отдела развития туризма министерства экономического развития Хакасии, в регионе представлены практически все виды природных зон и рельефов.

Здесь расположены около 500 пресных, минеральных, лечебных озер, более 300 известных пещер, есть здесь и местное море – Красноярское водохранилище на реке Енисей, более 300 кристально чистых рек. «А еще Хакасия - любимое место отдыха нашего президента Владимира Путина. Мы этим гордимся и всегда его очень ждем», - заключила Ольга Кузьмина.