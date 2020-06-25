Аренда принтера как экономичное и рациональное решение

Роман Иванов

Производственные процессы в современных организациях устроены таким образом, что без оргтехники просто не обойтись. Обычный принтер позволяет быстро получить бумажный образец любого текста или снимка, напечатать кипу накладных, размножить документацию. Появилась необходимость в печати широкоформатного объявления, портрета, плаката или поздравления? Техника и тут приходит на помощь.

Но не всегда есть возможность приобрести полный комплект оргтехники. Обычно офис укомплектовывают МФУ с возможностью черно-белой печати, наиболее востребованной в деловой среде. Что же делать, если нужно отпечатать цветной буклет, корпоративный производственный календарь или пачку поздравительных открыток? Оптимальное решение — аренда цветного принтера АЗ, функции которого позволяют получить красочную печать широкого формата.

Кому может пригодиться цветной принтер АЗ

Сегодня арендуют все — инструмент, свадебные костюмы и платья, автомобили. Оргтехника не исключение. А делают это, потому что платить за использование взятого в аренду оборудования порой обходится дешевле, чем приобретать.

Аренда цветного принтера оправдывает себя, когда нужно напечатать сразу и много бумажной продукции в цвете: картинок, фотографий, блокнотов. Не забываем, что вместе с принтером мы оплачиваем его обслуживание и замену расходников. В дальнейшем, когда техника уже не пригодится, можно спокойно вернуть ее владельцу. А если объемы цветной печати растут, договор на аренду и обслуживание можно продлить.

Сегодня арендуют широкоформатные цветные принтеры и частные лица, и организации, занятые в различных сферах деятельности:

мелкие и крупные предприятия;

общественные организации;

офисы и бизнес-центры;

учебные и спортивные учреждения;

студенты и старшие школьники;

пенсионеры и домохозяйки.

Не всегда цветная печать поставлена на поток. Некоторые используют ее в качестве хобби: распечатывают фото из путешествий на память или детские книжки-самоделки, делают заготовки для изделий хенд-мейд.

Плюсы арендованного принтера

Преимуществ у взятой на время техники множество:

выбор наиболее подходящей модели;

помощь в освоении принтера;

оперативный ремонт и регулярное обслуживание;

профессиональная техническая поддержка;

бесплатная установка и подключение;

консультации по выбору фотобумаги и пр.

Хотя вы печатаете самостоятельно, всегда на связи находятся сотрудники компании-арендодателя. Это значит, что любая проблема с оборудованием будет решена незамедлительно, а если вы не справитесь своими силами, специалист всегда поможет, научит, отремонтирует.

Аренда цветного принтера — разумная альтернатива покупке.