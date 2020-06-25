Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Политика » Армения продолжает путь «сквозь ад»: установлен новый «рекорд» по Covid-19

Армения продолжает путь «сквозь ад»: установлен новый «рекорд» по Covid-19

Армения продолжает путь «сквозь ад»: установлен новый «рекорд» по Covid-19

В Армении число новых случаев заражения коронавирусной инфекцией Covid-19 за последние 24 часа составило 771. Это новый суточный «рекорд» за всё время эпидемии в республике, заявил сегодня, 25 июня, министр здравоохранения Арсен Торосян.

За минувшие сутки проведено 2336 тестов, в настоящее время госпитализации ожидает 51 житель страны. «В настоящее время состояние 502 человек оценивается как тяжёлое, ещё 113 — как крайне тяжёлое. 40 человек подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких», — сообщил министр в ходе состоявшего в четверг заседания армянского правительства.

Торосян добавил, что существует механизм подсчёта инфицированных на основе показателей смертности, исходя из которого, с марта по сей день в стране, возможно, 100 тысяч человек уже заразились Covid-19. Но это не значит, что все 100 тысяч сейчас болеют, поскольку часть из них уже вылечилась. Помимо этого, многие заражённые были бессимптомными, отметил глава ведомства.

«Очевиден факт снижения темпа распространения инфекции среди молодёжи, однако темп распространения Covid-19 вырос среди людей старшего поколения. Вирус везде, и нужно соблюдать все установленные правила безопасности», — заключил глава Минздрава.

По состоянию на утро 25 июня, в Армении подтверждено 22488 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 397 пациентов с диагнозом Covid-19 скончались.

В Армении с 16 марта по 13 июля действует режим чрезвычайного положения, ранее трижды продлённый решением кабмина республики. Запрещены собрания и митинги. Введён обязательный масочный режим. Премьер-министр Никол Пашинян заявлял в июне, что страна «идёт сквозь ад» в борьбе с эпидемией.

# Политика
По материалам: eadaily.com

Последние новости

Лукашенко намерен обсудить с Путиным вмешательство в выборы в Белоруссии
Лукашенко намерен обсудить с Путиным вмешательство в выборы в
Определилось число участников чемпионата конкурса «Цифровой прорыв»
Определилось число участников чемпионата конкурса «Цифровой прорыв»
Доступные способы ликвидации ООО в Москве
Доступные способы ликвидации ООО в Москве
Педагоги старшего возраста могут отказаться от проведения ЕГЭ без санкций
Педагоги старшего возраста могут отказаться от проведения ЕГЭ без
Эксперты оценили ситуацию с коронавирусом в Латинской Америке
Эксперты оценили ситуацию с коронавирусом в Латинской Америке
Любовный гороскоп на июль 2020 года
Любовный гороскоп на июль 2020 года
Пропадавшие без вести люди раскрыли истинные причины своего исчезновения
Пропадавшие без вести люди раскрыли истинные причины своего
Армения продолжает путь «сквозь ад»: установлен новый «рекорд» по Covid-19
Армения продолжает путь «сквозь ад»: установлен новый «рекорд»
В России замедляется рост зараженных Covid-19: за сутки выявлено 7113
В России замедляется рост зараженных Covid-19: за сутки выявлено 7113
ТРЦ «МореМолл» в Сочи – лучший отдых и шопинг
ТРЦ «МореМолл» в Сочи – лучший отдых и шопинг
На пенсии направят дополнительный триллион рублей из бюджета
На пенсии направят дополнительный триллион рублей из бюджета
В России разрешат продавать и передавать по наследству мобильные номера
В России разрешат продавать и передавать по наследству мобильные

Топ на сегодня

Размывает дороги и сносит мосты. На Украине бушуют сильные ливни
Размывает дороги и сносит мосты. На Украине бушуют сильные ливни
Развод Харламова и Асмус оказался розыгрышем
Развод Харламова и Асмус оказался розыгрышем
Самолет потерпел крушение в Пакистане из-за разговора пилотов о коронавирусе
Самолет потерпел крушение в Пакистане из-за разговора пилотов о
Мурашко: Эпидемия Covid-19 в России пошла на спад, пока — в Москве
Мурашко: Эпидемия Covid-19 в России пошла на спад, пока — в Москве
«Газпром» платит за пустой Трансбалканский газопровод
«Газпром» платит за пустой Трансбалканский газопровод

Еще по теме

ВОЗ: число случаев COVID-19 в мире превысило 3,2 млн
Число зараженных коронавирусом в Азербайджане достигло 1932
В России число умерших от Covid-19 за сутки выросло на 26,3% - 216 человек
Covid-19 захватывает Россию: за сутки 11656 инфицированных, всего — 221344