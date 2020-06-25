Армения продолжает путь «сквозь ад»: установлен новый «рекорд» по Covid-19
В Армении число новых случаев заражения коронавирусной инфекцией Covid-19 за последние 24 часа составило 771. Это новый суточный «рекорд» за всё время эпидемии в республике, заявил сегодня, 25 июня, министр здравоохранения Арсен Торосян.
За минувшие сутки проведено 2336 тестов, в настоящее время госпитализации ожидает 51 житель страны. «В настоящее время состояние 502 человек оценивается как тяжёлое, ещё 113 — как крайне тяжёлое. 40 человек подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких», — сообщил министр в ходе состоявшего в четверг заседания армянского правительства.
Торосян добавил, что существует механизм подсчёта инфицированных на основе показателей смертности, исходя из которого, с марта по сей день в стране, возможно, 100 тысяч человек уже заразились Covid-19. Но это не значит, что все 100 тысяч сейчас болеют, поскольку часть из них уже вылечилась. Помимо этого, многие заражённые были бессимптомными, отметил глава ведомства.
По состоянию на утро 25 июня, в Армении подтверждено 22488 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 397 пациентов с диагнозом Covid-19 скончались.
В Армении с 16 марта по 13 июля действует режим чрезвычайного положения, ранее трижды продлённый решением кабмина республики. Запрещены собрания и митинги. Введён обязательный масочный режим. Премьер-министр Никол Пашинян заявлял в июне, что страна «идёт сквозь ад» в борьбе с эпидемией.