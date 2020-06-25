Армения продолжает путь «сквозь ад»: установлен новый «рекорд» по Covid-19

Влада Некрасова

В Армении число новых случаев заражения коронавирусной инфекцией Covid-19 за последние 24 часа составило 771. Это новый суточный «рекорд» за всё время эпидемии в республике, заявил сегодня, 25 июня, министр здравоохранения Арсен Торосян.

За минувшие сутки проведено 2336 тестов, в настоящее время госпитализации ожидает 51 житель страны. «В настоящее время состояние 502 человек оценивается как тяжёлое, ещё 113 — как крайне тяжёлое. 40 человек подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких», — сообщил министр в ходе состоявшего в четверг заседания армянского правительства.

Торосян добавил, что существует механизм подсчёта инфицированных на основе показателей смертности, исходя из которого, с марта по сей день в стране, возможно, 100 тысяч человек уже заразились Covid-19. Но это не значит, что все 100 тысяч сейчас болеют, поскольку часть из них уже вылечилась. Помимо этого, многие заражённые были бессимптомными, отметил глава ведомства.

«Очевиден факт снижения темпа распространения инфекции среди молодёжи, однако темп распространения Covid-19 вырос среди людей старшего поколения. Вирус везде, и нужно соблюдать все установленные правила безопасности», — заключил глава Минздрава.

По состоянию на утро 25 июня, в Армении подтверждено 22488 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 397 пациентов с диагнозом Covid-19 скончались.

В Армении с 16 марта по 13 июля действует режим чрезвычайного положения, ранее трижды продлённый решением кабмина республики. Запрещены собрания и митинги. Введён обязательный масочный режим. Премьер-министр Никол Пашинян заявлял в июне, что страна «идёт сквозь ад» в борьбе с эпидемией.