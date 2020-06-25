Били ногами и пытались задушить полотенцем: в Германии напали на украинских дальнобойщиков

Влада Некрасова

Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»

Поляки снова продемонстрировали нетерпимость по отношению к украинцам. В этот раз инцидент произошел в Германии.

В пригороде Мюнхена между польскими и украинскими дальнобойщиками произошло столкновение — пьяные поляки жестоко избили украинцев. Одного украинского водителя с тяжелыми травмами госпитализировали, пишет «Корреспондент» со ссылкой на Suddeutsche Zeitung.

История началась с того, что двое украинцев 47 и 60 лет отдыхали на скамейке и отказались выпить водки с нетрезвым дальнобойщиком из Польши. Получив отказ, поляк избил коллег железным прутом.

Когда украинцы попытались укрыться в своих авто, на подмогу разбушевавшемуся поляку пришел его соотечественник. Вдвоем они вытащили одного украинца из фуры и избили ногами и пытались задушить полотенцем.

Полицейские, приехавшие на место ЧП, задержали нападавших. Позже двух польских дальнобойщиков арестовали.

Напомним, многие польские работодатели относятся к украинским заробитчанам как к бесправным рабам, нередко применяя в ним физическую силу.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в Польше суд приговорил пятерых мужчин к тюремным срокам за драку с группой украинских школьников.