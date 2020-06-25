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Бюллетени в урне, которую использовал Лобков, признали недействительными

Бюллетени в урне, которую использовал Лобков, признали недействительными
Все бюллетени в урне, которую использовал для повторного голосования по поправкам к конституции журналист и ведущий "Дождя" Павел Лобков, признаны недействительными, сообщил РИА Новости заместитель председателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут.

Ранее Лобков заявил, что проголосовал на своем участке и дистанционно с помощью электронного голосования. Реут позднее сообщил РИА Новости, что бюллетень Лобкова на участке аннулировали, будет учтен только его электронный голос, урну с его бюллетенем опечатали. Заместитель председателя ЦИК РФ Николай Булаев заявил, что Лобков должен понести административное наказание за попытку двойного голосования. А председатель ЦИК Элла Памфилова назвала такие попытки провокацией.

"Все бюллетени в этом ящике признаны недействительными", - сказал Реут.


Ранее Реут сообщил, что за умышленные попытки проголосовать дважды предусмотрен штраф 30 тысяч рублей.

# Политика
По материалам: ria.ru

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