Болгария продлевает сезон и платит за чартеры

Анастасия Иванова

Болгария готова продлить туристический сезон до конца октября и субсидировать чартеры. Расскажем, о какой сумме субсидии идет речь и отменят ли визы для россиян.

НА БОЛГАРСКИХ КУРОРТАХ ЖДУТ РОССИЯН

В Болгарии сохраняют планы по старту активного туристического сезона с 1 июля. Как рассказала на брифинге министр туризма Болгарии Николина Ангелкова, первые чартерные рейсы из Нидерландов и Германии прибудут на курорты страны уже в конце июня. Болгария открылась для въездного туризма с 1 июня.

В общей сложности в аэропорту Бургаса ожидают до конца сентября более 10 600 чартерных рейсов, в Варне – порядка 6400 рейсов. В этом списке и запланированные ранее рейсы из России. В Болгарии очень рассчитывают на российских туристов. По оценке Минтуризма Болгарии, при оптимистическом сценарии, в случае чартеров из Великобритании и России, падение доходов в секторе туризма составит от 30% до 40%. Если их не будет, спад в отрасли может достичь 50%.

По сообщению МИД РФ, пока российские власти не обсуждали с болгарской стороной восстановление турпотоков.

СЕЗОН ПРОДЛИТСЯ ДО КОНЦА ОКТЯБРЯ

Чтобы стимулировать иностранных туроператоров сохранить полетные программы на курорты Болгарии, Минтуризма Болгарии предложило субсидировать чартеры. Речь идет о 35 евро за каждого привезенного туриста. «Это дает возможность удлинить летний туристический сезон до конца октября», - заявила г-жа Ангелкова.

По словам Ангелковой, в Болгарии «абсолютно все постараются приложить необходимые усилия», чтобы предложить иностранным гостям «качественный туристический продукт. «Контроль в этом отношении будет бескомпромиссным», - отметила министр.

Напомним, что власти Болгарии предприняли комплекс мер для снижения стоимости пляжного оборудования на 50%. Кроме того, шезлонги и зонтики на более чем двух десятках популярных пляжах будут бесплатными.

По оценкам туристических властей Болгарии, в этом летнем сезоне откроются от 60 до 70% отелей.

ОТДЫХ В БОЛГАРИИ ПРИЗНАЛИ БЕЗОПАСНЫМ

Усилия Болгарии по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в туристическом секторе были одобрены Всемирным советом по туризму и путешествиям (The World Travel & Tourism Council, WTTC). Болгария признана безопасным туристическим направлением. Туристические объекты страны получат специальные сертификаты Safe Travel, внедренные WTTC.

ВИЗЫ ДЛЯ РОССИЯН НЕ ОТМЕНЯТ

Болгария ждет от Европейской комиссии единых указаний в отношении приема туристов из стран вне ЕС – России, Украины, Белоруссии, Молдовы, Турции. Однако отмену виз для граждан РФ в Болгарии исключают. Глава МИД Болгарии Екатерина Захариева в эфире телеканала bTV заявила, что пойти на этот шаг страна не может, поскольку входит в ЕС и придерживается общих визовых правил Евросоюза.

«В принципе, мы сделали все возможное. На территории России открыто 59 визовых центров, в которых можно получить визу в Болгарию. Также есть инструкции выдавать многократные туристические визы. Но на счет виз постоянно появляются спекуляции. Мы члены ЕС, где существует общая визовая политика. Мы не можем сами принять решение об отмене виз россиянам, но все возможное МИД Болгарии делает. У нас нет других ходов, мы члены ЕС и имеем общую визовую политику. Все возможное мы сделали, с многократными визами, с большим количеством визовых центров на территории России, с отменой оплаты за визу для детей», - подчеркнула в телеэфире Захариева.