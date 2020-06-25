Борьба с IT-монополиями в мире: какие меры применяются и как они повлияют на российские IT?

Вадим Карасев

У антимонопольных органов США и Европы появляется все больше претензий к таким IT-компаниям, как Facebook, Google, Amazon и Apple – глобальным цифровым гигантам грозят огромные штрафы и миллиардные потери прибыли. Значит ли это, что создание равных условий для всех игроков рынка становится мировым трендом, и почему это важно для IT-сферы России?

Крупнейшие игроки IT-сектора давно превратились в самые дорогие компании мира, удерживающие значительную долю рынка информационных технологий: Google, к примеру, занимает 90% мирового онлайн-поиска. Очевидно, что такая ситуация не могла рано или поздно не обернуться глобальным движением против ведущих технологических компаний.

Как предполагают аналитики из Morningstar, штрафы и ужесточение регулирования снизят оценку Alphabet, материнской компании Google, на 15%, а стоимость акций Facebook - на 11%. Таким образом, сокращение капитализации составит $150 млрд и $70 млрд соответственно.

В подобной ситуации оказались также Apple и Amazon. Против последней даже выступил глава Tesla и SpaceX Илон Маск, который призвал "расчленить" ее, дабы не допустить монополизацию рынка. Twitter и вовсе навлек на себя гнев президента США Дональда Трампа.

В Евросоюзе заметили угрозу, исходящую от IT-монополистов, еще в 2008 году, и оштрафовали Microsoft на $1 млрд за нарушения антимонопольного законодательства. А Google за последние три года в общей сложности выплатил в Европе порядка $9 млрд штрафов. Кроме того, в 2017 году ЕС наложил на Facebook штраф в $122 млн за нарушения, допущенные в связи с приобретением WhatsApp.

В России западные компании занимают не менее прочные позиции: в первом квартале 2020 года доля Google в поиске составила порядка 52%, российский "Яндекс" используют на 7% меньше. Среди соцсетей наблюдается иная ситуация - здесь лидирует ВКонтакте, однако и Facebook отстает несильно: 28% против 14% у заокеанского конкурента.

Некоторое время назад стало известно, что Минюст США и генпрокуроры нескольких американских штатов в ближайшие месяцы могут предъявить обвинения компании Google - ведомства считают, что у компании чрезмерно большой контроль в этой сфере.

Как бы ни стремились антимонопольные органы развитых стран защитить собственные ИТ-рынки, совершенным законодательством для их регулирования сегодня не располагает ни одно государство, из-за чего местные ИТ-компании не в силах конкурировать с транснациональными гигантами даже у себя дома. Это подтверждает сложившаяся в России ситуация: в первом квартале 2020 года доля Google в поиске составила порядка 52%, российский "Яндекс" используют на 7% меньше. Среди соцсетей наблюдается несколько иная ситуация - здесь лидирует ВКонтакте, однако и Facebook отстает несильно: 28% против 14% у заокеанского конкурента.

"Западные игроки имеют неограниченный доступ к финансовым ресурсам, чего лишены наши компании, которые зачастую работают в условиях самоокупаемости. Сейчас транснациональные корпорации больше вкладываются, чем зарабатывают. Это связано с ожиданием будущих поступлений и будущей трансформации рынков. У российских компаний таких возможностей нет, поэтому наши IT-предприятия просто не в состоянии конкурировать", - отметил директор Института права и развития ВШЭ-Сколково Алексей Иванов.

Жесткие антимонопольные меры называются экспертами как единственное эффективное средство обеспечить конкурентную среду на рынке информационных технологий. Повсеместное ослабление позиций "цифровых гигантов" призвано создать более благоприятную конкурентную среду - в том числе и для российских IT-компаний.

"Никто не говорит о запрете того же Facebook. Речь идет о предоставлении возможности другим создать конкурентоспособное приложение. А запрет ни к чему хорошему не приведет. Только нарушатся текущие социальные и экономические процессы. Антимонопольное регулирование обеспечит нас необходимым балансом. То есть это не инструмент резкой смены цифрового ландшафта, а инструмент создания дополнительных направлений, с помощью которых этот ландшафт со временем изменится самостоятельно", - уверен Иванов.

