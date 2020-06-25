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Чернокожим в США разрешат ходить без масок

Чернокожим в США разрешат ходить без масокФото: Dustin Chambers / Reuters

Чернокожим американцам, живущим в округе Линкольн (штат Орегон), разрешат не носить защитные маски, «если они боятся преследования». Об этом сообщает CNN.

Округ Линкольн требует, чтобы большинство жителей носили маски в общественных местах, в помещении или на улице из-за пандемии COVID-19. Однако афро- и латиноамериканцы испытывали дискомфорт из-за таких указаний: разные активисты в США рассказали CNN, что из-за масок цветных воспринимали как преступников. По мнению правозащитников, это связано с расистскими предубеждениями — население округа на 90 процентов состоит из белых людей.

Помимо представителей расовых меньшинств, от ношения масок освободят инвалидов, больных людей, чье дыхание затруднено, и детей до 12 лет. Отмечается, что власти все равно рекомендуют детям с 2 до 12 лет закрывать лица.

Телеканал подчеркивает, что смертность от осложнений, вызванных пневмонией COVID-19, значительно выше среди чернокожего населения. По последним данным, она в 2,3 раза выше, чем у других жителей США.

23 июня в США предсказали, что нынешнее лето может стать особенно смертоносным в связи со сложившимися обстоятельствами: пандемией коронавируса, протестами, вызванными смертью чернокожего Джорджа Флойда, разногласиями с полицейскими, а также президентскими выборами. Отмечается также, что в стране зафиксировали всплеск торговли оружием во время пандемии коронавируса — это тоже усугубляет негативные настроения в стране, так как горожане не чувствуют себя в безопасности.

# В мире
По материалам: lenta.ru

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