Член ОП показал, как на голосовании соблюдают меры против COVID-19

Лидия Мартынова

Руководитель Координационного совета Общественной палаты РФ по контролю за голосованием Максим Григорьев показал, как на голосовании соблюдаются меры по защите от коронавируса.

Общероссийское голосование пройдет 1 июля, однако возможность отдать свой голос у россиян есть с 25 июня.

"Общественные наблюдатели во всех регионах проверяют соблюдение мер по защите здоровья. Подтверждаем: схема разделения потоков входящих и выходящих на участках имеется", - написал Григорьев в Twitter.

COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.