Член ОП показал, как на голосовании соблюдают меры против COVID-19
Сегодня, 08:42 Лидия Мартынова
Руководитель Координационного совета Общественной палаты РФ по контролю за голосованием Максим Григорьев показал, как на голосовании соблюдаются меры по защите от коронавируса.
Общероссийское голосование пройдет 1 июля, однако возможность отдать свой голос у россиян есть с 25 июня.
"Общественные наблюдатели во всех регионах проверяют соблюдение мер по защите здоровья. Подтверждаем: схема разделения потоков входящих и выходящих на участках имеется", - написал Григорьев в Twitter.
COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
По материалам: ria.ru