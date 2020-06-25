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Член ОП показал, как на голосовании соблюдают меры против COVID-19

Член ОП показал, как на голосовании соблюдают меры против COVID-19
Руководитель Координационного совета Общественной палаты РФ по контролю за голосованием Максим Григорьев показал, как на голосовании соблюдаются меры по защите от коронавируса.

Общероссийское голосование пройдет 1 июля, однако возможность отдать свой голос у россиян есть с 25 июня.

"Общественные наблюдатели во всех регионах проверяют соблюдение мер по защите здоровья. Подтверждаем: схема разделения потоков входящих и выходящих на участках имеется", - написал Григорьев в Twitter.


COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
# Россия
По материалам: ria.ru

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