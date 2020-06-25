Что такое генетический код и как его можно поменять силой мысли

Вадим Карасев

Даже ученые и психологи считают, что позитивные мысли способны изменять жизнь к лучшему. Эксперты в области биоэнергетики считают, что правильные и созидательные мысли меняют генетический код человека.

Наши гены определяют всё — внешность, поведение, реакции, способности, продолжительность жизни. Генетический код и состояние биополя можно поменять, если мыслить правильно, избавившись от страхов и негатива.

Многие слышали о действии эффекта плацебо, когда люди исцелялись лишь благодаря силе своей мысли, принимая таблетки, которые никак и ничем не помогают. Считается, что вера человека и сила его мысли меняют молекулярные процессы в организме, из-за чего тело и душа могут излечиваться.

Аффирмации и позитивные установки

Изменить генетический код и привлечь больше удачи в свою жизнь вам помогут аффирмации. Это простые утвердительные высказывания, которые нужно повторять как можно чаще, чтобы поверить в них. Например, вас не устраивает тот факт, что вы неудачливы в любви. Если вам кажется, что вы не привлекательны, то нужно испробовать эти фразы:

«я привлекаю любовь, потому что излучаю ее»;«я нравлюсь окружающим»;«я излучаю внутреннюю и внешнюю красоту».

Есть и аффирмации, идеально подходящие для тех, кто хочет преуспеть в финансовой сфере или в бизнесе, в творчестве:

«я привлекаю деньги, потому что верю в себя»;«моя работа приносит плоды»;«я — магнит для денег»;«я становлюсь богаче с каждой минутой моей жизни».

Важно помнить о том, что вы можете и сами придумывать аффирмации под любую жизненную ситуацию. Важно повторять их как можно чаще — это первостепенное правило. Чтобы составить аффирмацию правильно и поменять свой генетический код, нужно помнить о некоторых правилах:

Общение с позитивными людьми

во фразе не должно быть частиц «не» и слова «нет»;не должно быть вопросов;это должны быть короткие предложения в настоящем времени.

Если вы будете общаться только с бедными и ленивыми либо с неуверенными в себе и обозленными людьми, то ваш генетический код со временем подстроится под их код. Именно поэтому в семьях, где к богатым и успешным людям относятся с негативом, у детей мало возможностей стать успешными.

Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют как можно больше общаться с богатыми и успешными личностями, а также с теми, кто добр и открыт, не критикует никого без причины и не несет в себе негативные эмоции. Конечно, не стоит забывать и о законе подлости, который временами дает о себе знать. Случайности и сбои в системе происходят, так что нужно готовиться ко всему. Общаться и дружить нужно с теми, кто вдохновляет, заставляет думать о чем-то хорошем. Мысли рядом с правильными людьми тоже становятся правильными, созидательными и полезными.

Медитации

Медитации помогают настраиваться на нужный лад. Например, вы можете медитировать утром, чтобы настроиться на продуктивный рабочий день, либо перед сном, чтобы забыть о проблемах и очистить сознание для наилучшего отдыха.

Ранее мы уже рассказывали о том, как научиться медитировать. Ничего сложного в этом нет — нужно лишь практиковаться. Очень важно понимать, как действуют медитации. Когда вы погружаетесь внутрь себя, вы можете направлять потоки сознания. Чем чаще вы это делаете, тем легче менять генетический код, потому что ваши мысли идут в нужном направлении. Во время медитации можно без особых проблем фокусироваться на нужных аспектах, изгоняя страхи и неуверенность.

Из универсальных советов стоит отметить заботу о здоровье. Нужно бороться с вредными привычками и правильно питаться, заниматься спортом. Когда наше тело в правильной форме, то настраивать внутренний мир на ту же волну становится проще.