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Данные миллионов ищущих работу россиян слили в сеть

Данные миллионов ищущих работу россиян слили в сетьФото: Сергей Коньков / «Коммерсантъ»

Данные пяти миллионов россиян, зарегистрировавшихся на одном из сайтов по поиску работу, были слиты в сеть, сообщает РИА Новости со ссылкой на компанию DeviceLock, которая занимается разработкой систем борьбы с утечками информации. Отмечается, что файлы, вероятно, были украдены с портала SuperJob.

«Суммарно во всех файлах содержится пять миллионов строк, после очистки которых от дублей остается около 4,8 миллиона строк. Файлы можно скачать бесплатно», — рассказали агентству, отметив, что утечка могла произойти из-за имеющейся уязвимости в сервере базы данных.

В открытом доступе оказались фамилии, имена и отчества, пол, даты рождения, телефоны, адреса электронной почты, города, желаемый уровень зарплаты, а также названия операторов мобильной связи, регионы и часовые пояса пользователей. Эксперт DeviceLock отметил, что в слитой информации нет платежных данных, поэтому она, скорее всего, будет использоваться для рассылки спама.

Ранее в июне в сети оказалась доступна база с данными миллионов любителей онлайн-покупок. К примеру, в ней содержались сведения о 300 миллионах пользователей AliExpress, создавших свои аккаунты в 2014 году. Кроме того, злоумышленники выставили на продажу личную информацию 145 миллионов пользователей Ebay, 77 миллионов пользователей Sony PlayStation Network, 35 миллионов пользователей Steam (Valve) и многих других.

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По материалам: lenta.ru

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