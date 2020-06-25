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Депутат Рады обвинил украинских радикалов а сознательном уничтожении страны

Депутат Рады обвинил украинских радикалов а сознательном уничтожении страны

На Украине осуществляется реализация плана по уничтожению страны, и составной частью этого процесса являются агрессивные акции радикалов.

Об этом заявил депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Илья Кива, его заявление распространила пресс-служба партии.

Депутат уверен в том, что некие внешние силы намерены превратить Украину в колонию и используют для этого радикально настроенные группировки националистов.

«Подготовлена целая когорта боевиков, которые будут готовы уже завтра расстреливать людей на улицах. Они входят в определенные организации, такие как „Национальный корпус“, средства добывают рэкетом, уничтожением бизнеса, похищением людей. Это часть плана по окончательному разложению общества и уничтожению Украины», — сказал Кива.

Он также отметил, что через радикалов осуществляются попытки оказать давление на власти, как путем запугивания, так и физического воздействия.

В качестве примера нардеп напомнил об инциденте в Ровенской области, где 23 июня было совершено нападение на депутата от «Слуги народа» Сергея Литвиненко. Кива выразил готовность бороться с радикалами.

«Мы будем противостоять хаосу, беззаконию и беспределу, происходящим в нашей стране», — подытожил он.

Как сообщало ИА Newstes, нападение радикально настроенных «активистов» на Литвиненко оказалось, по их же признанию, весьма неудачным. Радикалы из «Нацкорпуса» получили отпор со стороны полиции и дружинников организации «Патриоты — за жизнь!», которую организовал и возглавляет Илья Кива.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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