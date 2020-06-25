Девушка с обложки Vogue, бегунья и владелица бренда одежды: что мы знаем о модели plus-size Кэндис Хаффин

Вадим Карасев

В 2011 году Кэндис Хаффин попала на обложку итальянского Vogue, а в 2015 году стала первой plus-size-моделью, позировавшей для календаря Pirelli. Звезда участвовала в показах Prabal Gurung, Sophie Theallet и Christian Siriano, основала свою марку одежды и обзавелась армией поклонников в соцсетях, которых вдохновляет любить свое тело. Сейчас Кэндис 35 лет, и она пропагандирует красоту вне зависимости от размера. Собрали 5 интересных фактов из жизни Хаффин — одной из первых моделей из категории plus-size, получивших всемирное признание и известность, которую ставят в один ряд с Эшли Грэм, Тесс Холлидей и Искрой Лоуренс.

У Кэндис Хаффин не было плана Б. С детства она хотела стать моделью. Чего она не знала, так это как добраться до вершины модного олимпа. Выросшая в маленьком городке в Мэриленде (недалеко от Вашингтона), девушка занималась чирлидингом и играла в театрализованных представлениях, мечтая, что однажды ее заметит скаут модельного агентства.





Кэндис Хаффин в юности





Когда Хаффин было 15 лет, один из зрителей на конкурсе красоты предложил ей отправить свои фото в агентства Нью-Йорка. Изучив, в каких агентствах работают ее любимые супермодели, девушка и ее мама отправились в двухдневную поездку в Нью-Йорк. Все отказали Кэндис, кроме одного агентства, которое сотрудничало с корпулентными девушками.





В том время у начинающей модели был 8-й размер одежды (48-й российский). В 2011 году она украсила обложку итальянского Vogue (на страницах издания в течение 10 лет не появлялись plus-size-модели). Потом последовали съемки для календаря Pirelli, обложек Elle, Glamour, Harper's Bazaar, CR Fashion Book и Madame Figaro. Согласитесь, неплохо для девушки, которой однажды сказали, что она не может быть моделью, если не похудеет на 10 килограммов.





Спортивное прошлое

В школе девушка занималась лакроссом. Это контактная и довольно жесткая игра двух команд, где основными предметами инвентаря являются резиновый мяч и специальная клюшка.





"Я пришла в бег из-за полумарафона, а осталась из-за людей"

Хаффин активно занимается фитнесом, бегом и боксом. Кроме того, она часто участвует в американских марафонах.





Я начала бегать, потому что мне надоело постоянно оправдываться и искать отговорки. Мой муж изо всех сил пытался убедить меня в том, что, если я захочу, то запросто смогу пробежать полумарафон. Я, конечно, смеялась и шутила в ответ, но в какой-то момент поймала себя на мысли, что мне уже самой интересно, смогу я или нет. Мне захотелось поставить перед собой цель и идти к ней. Точнее, бежать,

— говорила Кэндис.





Звезда вспоминает, что в самом начале очень нервничала. Ей было страшно, что "ее тело в принципе не подходит для бега". К счастью, все страхи оказались ложными и абсолютно беспочвенными. Я поняла, что на самом деле я могу все. И это не преувеличение. Я действительно так считаю. И так себя ощущаю, — говорила она.









Модель признается, что бег изменил ее: как физически, так и психологически. Звезда ощутила прилив сил и вдохновения, ей захотелось творить. Кэндис говорит, что для творческого подъема ей достаточно пробежать пару километров, а лучше десяток.





Кэндис не в чем было ходить на светские мероприятия

Когда модель стала популярна, ее начали приглашать на светские мероприятия. Хаффин изо всех сил пыталась найти дизайнеров, которые были бы готовы предоставить ей свои наряды. Хотя она никогда не слышала беспрекословного "нет", модельеры говорили ей, что они хотели бы одеть ее, но потребовалось бы слишком много времени и усилий, чтобы создать для нее платье нестандартного размера для красной ковровой дорожки.









Это не моя проблема. Это упущение с их стороны, — говорит Хаффин, добавляя, что размерная сетка должна быть увеличена до как минимум 14-го размера.Есть невероятные женщины, которые хотят носить ваши дизайнерские наряды и показывать их миру, но многие модельеры не готовы сшить их на наши тела, — отмечает звезда.

Модель вспоминает, как в начале карьеры ей постоянно приходилось извиняться за свой размер.

Я буквально все время извинялась за свое тело, из-за того что какой-то наряд мне не налезал, — говорила она.

Именно поэтому она запустила свой бренд одежды Day/Won Activewear в 2017 году.

Свой бренд спортивной одежды

Модель основывала свой собственный бренд спортивной одежды для женщин всех размеров (размерный ряд с нулевого по 32-й американский размер, что соответствует российским размерам с 38-го по 72-й) Day/Won Activewear.

Мы знаем, что фитнес — это не размер, а стиль жизни, — гласит слоган бренда.









На сайте марки есть также еженедельные спортивные видеотренировки, которые длятся по 30 минут и не требуют специального оборудования. Там можно найти кардиотренировки, танцы, упражнения на растяжку от тренеров марки. Сама модель на карантине занималась по этим видеоурокам.

Она появилась на обложке Women Running, участвовала в таких инициативах, как кампания Reperbok #perfectnever, и даже создала свое собственное сообщество женщин, поддерживающих фитнес-достижения друг друга (движение в инстаграме под названием Project Start).

Ты смотришь на эти прекрасные тела, стройных девушек с шестью кубиками пресса в различных позах йоги и думаешь: "О, здорово, это сообщество, в которое я вписываюсь?". Где другая сторона этого? По своему опыту я знаю, что есть много разных типов женщин, которые являются невероятными спортсменками, и я просто почувствовала, что пришло время пролить свет на это. Я хочу, чтобы каждый чувствовал себя комфортно и мог делать то, о чем мечтал, — говорила она в интервью.

Дженна Лайонс — ее икона стиля

Кэндис признается, что ее икона стиля — Дженна Лайонс. Креативный директор и президент J.Crew, которая за последние 20 лет превратила J.Crew в компанию с миллиардными оборотами.





Каждый раз, когда я одеваюсь, то думаю: "А что бы выбрала Дженна?". Она выбирает неожиданные сочетания, носит неожиданные вещи в неожиданных местах, потому что просто так чувствует. Это то, что она хочет сделать. Поэтому я всегда восхищаюсь ее стилем, — сказала модель в интервью.

Счастлива в браке уже 9 лет

Кэндис Хаффин замужем за Мэттом Пауэром. Пара начала встречаться в 2011 году и счастлива в браке уже 9 лет. Детей у супругов нет. Они живут вместе с двумя собаками, которым они дали клички Figgy Jean и Jerry Brows.





Кэндис Хаффин с мужем











































