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Для преподавателей центра «IT-куб» в Благовещенске проходят образовательные сессии

Для преподавателей центра «IT-куб» в Благовещенске проходят образовательные сессии

Стартовали образовательные сессии для педагогов центра цифрового образования детей «IT-куб» в Благовещенске, сообщает Министерство образования и науки Амурской области. Дистанционное обучение проходит на платформе организатора – Фонда новых форм развития образования. Сейчас преподаватели изучают soft-компетенции.

В связи с эпидемиологической обстановкой лекции проходят в три этапа: первые два – в дистанционном формате, третий – очно. Заключительная часть обучения будет организована на площадках работающих центров цифрового образования детей «IT-куб» на территории России. Педагогов ждет подготовка по шести направлениям: «Программирование на языке «Python», «Программирование на языке «Java», «VR/AR-разработка», «Робототехника/Программирование роботов», «Системное администрирование», «Мобильная разработка».

В центр принимаются дети в возрасте от 8 до 18 лет (в зависимости от направления обучения). Направление «Робототехника/Программирование роботов» доступно для ребят с 8 лет. Остальные направления – для детей с 12 лет. Занятия бесплатные. Образовательные программы рассчитаны на год.

По завершении курса центр выдает сертификат установленного образца. Школьники также смогут принять участие в мероприятиях городского, областного, окружного и федерального уровней, которые связаны с IT-сферой. В их числе и мероприятия Фонда новых форм развития образования.

Центр цифрового образования детей «IT-куб» создан в рамках национального проекта «Образование».

# Общество
По материалам: edu.ru

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