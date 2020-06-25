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Доступные способы ликвидации ООО в Москве

Вы принимаете решение закрыть свою компанию. Для этого вами должна быть проведена официальная ликвидация ООО в Москве. Это необходимо для того, чтобы государство получило запрос на закрытие фирмы, сняло вас с учета как налогоплательщик и прекратило любые отношения, связанные с обязательствами как юридическое лицо.

Так как процедура достаточно популярна и осуществляется по разным причинам, то и существуют различные способы ликвидации. Важно понимать их особенности, чтобы знать, какой вариант подойдет конкретно вам.

Можно выделить два основных способа: классическая, или добровольная и альтернативная ликвидация.

Добровольная ликвидация ООО

Добровольное закрытие – это прекращение деятельности предприятия по решению руководящего состава. В этом случае фирма составляет протокол общего собрания и подает запрос в налоговую службу, рассчитывается со всеми своими кредиторами (компании, частные лица), выплачивает налоги и заработные платы, снимается с учета.

Обязательными элементами добровольной ликвидации являются:

  • подготовка полного пакета документов;
  • публикация сообщения в СМИ в специализированном журнале;
  • адресное оповещение кредиторов о закрытии, чтобы они имели возможность возместить долги;
  • выплата заработных плат сотрудникам и передача информации о них в службу занятости;
  • принятие выездной налоговой проверки.

Способ достаточно долгий, но вполне безопасный, если у вашего предприятия нет проблем с долгами или налоговой службой. При грамотном подходе процесс проходит без осложнений.

Альтернативная ликвидация

Альтернативная ликвидация включает в себя сразу несколько способов. Их общей отличительной чертой является скорость, поскольку часть процесс добровольного закрытия минуется. Это вариант для тех, кто хочет в короткие сроки избавиться от предприятия, в том числе у него какие-то непогашенные долги. Как правило, задолженности перед кредиторами и государством переходят другому лицу.

Варианты альтернативной ликвидации выглядят так:

  • частичная или полная смена состава учредителей. Старые члены выходят из состава, передавая свои доли новым участникам;
  • смена генерального директора (или продажа другому лицу);
  • слияние с другим предприятием. В этом случае обе компании закрываются, формируется новое ООО, которому переходят все активы, ресурсы и обязательства предыдущих фирм;
  • присоединение к другой компании. Ликвидируется только присоединяемая фирма. Активы и обязательства переходят второму юридическому лицу;
  • продажа через оффшор. Все ресурсы предприятия, включая обязательства, получает юридическое лицо другого государства (где действуют другие законодательные нормы);
  • банкротство. Признание фирмы банкротом с инициацией соответствующей процедуры.

Выбор оптимального способа ликвидации зависит от ряда факторов: сроков реализации, текущего состояния ООО, мнения членов руководства и пр. В любом случае процедуру следует проводить при поддержке квалифицированных специалистов, услуги которых рада предоставить ЮК «Столица». Условия и варианты на сайте likvidaciyaooo.ru

# Бизнес

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