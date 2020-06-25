Доступные способы ликвидации ООО в Москве

Роман Иванов

Вы принимаете решение закрыть свою компанию. Для этого вами должна быть проведена официальная ликвидация ООО в Москве. Это необходимо для того, чтобы государство получило запрос на закрытие фирмы, сняло вас с учета как налогоплательщик и прекратило любые отношения, связанные с обязательствами как юридическое лицо.

Так как процедура достаточно популярна и осуществляется по разным причинам, то и существуют различные способы ликвидации. Важно понимать их особенности, чтобы знать, какой вариант подойдет конкретно вам.

Можно выделить два основных способа: классическая, или добровольная и альтернативная ликвидация.

Добровольная ликвидация ООО

Добровольное закрытие – это прекращение деятельности предприятия по решению руководящего состава. В этом случае фирма составляет протокол общего собрания и подает запрос в налоговую службу, рассчитывается со всеми своими кредиторами (компании, частные лица), выплачивает налоги и заработные платы, снимается с учета.

Обязательными элементами добровольной ликвидации являются:

подготовка полного пакета документов;

публикация сообщения в СМИ в специализированном журнале;

адресное оповещение кредиторов о закрытии, чтобы они имели возможность возместить долги;

выплата заработных плат сотрудникам и передача информации о них в службу занятости;

принятие выездной налоговой проверки.

Способ достаточно долгий, но вполне безопасный, если у вашего предприятия нет проблем с долгами или налоговой службой. При грамотном подходе процесс проходит без осложнений.

Альтернативная ликвидация

Альтернативная ликвидация включает в себя сразу несколько способов. Их общей отличительной чертой является скорость, поскольку часть процесс добровольного закрытия минуется. Это вариант для тех, кто хочет в короткие сроки избавиться от предприятия, в том числе у него какие-то непогашенные долги. Как правило, задолженности перед кредиторами и государством переходят другому лицу.

Варианты альтернативной ликвидации выглядят так:

частичная или полная смена состава учредителей. Старые члены выходят из состава, передавая свои доли новым участникам;

смена генерального директора (или продажа другому лицу);

слияние с другим предприятием. В этом случае обе компании закрываются, формируется новое ООО, которому переходят все активы, ресурсы и обязательства предыдущих фирм;

присоединение к другой компании. Ликвидируется только присоединяемая фирма. Активы и обязательства переходят второму юридическому лицу;

продажа через оффшор. Все ресурсы предприятия, включая обязательства, получает юридическое лицо другого государства (где действуют другие законодательные нормы);

банкротство. Признание фирмы банкротом с инициацией соответствующей процедуры.

Выбор оптимального способа ликвидации зависит от ряда факторов: сроков реализации, текущего состояния ООО, мнения членов руководства и пр. В любом случае процедуру следует проводить при поддержке квалифицированных специалистов, услуги которых рада предоставить ЮК «Столица». Условия и варианты на сайте likvidaciyaooo.ru