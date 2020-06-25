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Дурова обязали вернуть собранные на провальный проект деньги

Дурова обязали вернуть собранные на провальный проект деньгиПавел ДуровФото: Albert Gea / Reuters

Суд в США обязал основателя соцсети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павла Дурова вернуть инвесторам собранные на провальный проект по созданию блокчейн-платформы TON и криптовалюты Gram деньги, сообщает ТАСС.

Решение федерального суда Южного округа штата Нью-Йорк касается 1,22 миллиарда долларов, собранных с инвесторов со всего мира на начальной стадии проекта (всего в него было вложено 1,7 миллиарда). В обмен на вложения инвесторам выдавали токены Gram, однако полноценно запустить криптовалюту в итоге не удалось из-за препятствий со стороны Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC).

Чиновники посчитали токены ценными бумагами, поскольку команда проекта обещала их покупателям доход. При этом токены не были зарегистрированы по правилам, действующим в отношении ценных бумаг.

Вследствие этого Дуров с партнерами вынужден был несколько раз откладывать запуск проекта. Также они предлагали инвесторам два варианта: вернуть 77 процентов вложений сразу или получить доход выше их номинальной стоимости спустя год. В этом случае выплаты производились бы из средств, полученных от продажи доли Дурова в Telegram.

Однако весной Дуров объявил о закрытии проекта TON. По его словам, ему так и не удалось договориться с властями США и SEC.

# Экономика
По материалам: lenta.ru

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