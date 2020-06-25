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Елена Летучая рассказала об обмане россиян с помощью ГОСТ

Елена Летучая рассказала об обмане россиян с помощью ГОСТЕлена ЛетучаяФото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Телеведущая Елена Летучая, известная по проверкам заведений в программе «Ревизорро», сообщила, что россиян обманывают в магазинах с помощью упоминания ГОСТ на упаковках товаров. Об этом она рассказала в интервью журналу «7 Дней».

«Если вы на упаковке видите ГОСТ, то еще нужно проверять, потому что это может быть ГОСТ не на продукт, а на условия работы на заводе», — отметила она. По словам ведущей, таким образом упоминание стандарта далеко не всегда может быть связано с высоким качеством продукта.

По ее словам, слово ГОСТ должно иметь определенный номер. Отсутствие числовой комбинации означает, что этот продукт на самом деле не был проверен и никакой сертификации не было.

«Еще в нашей стране можно на любой продукции писать "био" или "эко", и нет никакого закона, который бы это регламентировал», — заметила Летучая. По ее словам, при использовании таких формулировок компании поднимают цену на продукт.

В апреле Летучая сломала ребро, из-за чего ушла из телепроекта «Танцы со звездами» телеканала «Россия 1». Ведущая получила травму во время тренировок для танцевального выступления.

Елена Летучая известна российским зрителям по программе «Ревизорро» на телеканале «Пятница!», которую вела несколько лет. Вместе со съемочной группой ведущая инспектировала рестораны, кафе и отели на соответствие санитарным нормам. Проект нередко встречал отпор от администрации заведений.

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По материалам: lenta.ru

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