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Германия готовит ответ на новые санкции США по "Северному потоку — 2"

Германия готовит ответ на новые санкции США по "Северному потоку — 2"
Власти Германии подготовят ответные меры на случай, если Белый дом введет дополнительные санкции против газопровода "Северный поток — 2", передает агентство Блумберг со ссылкой на правительственные источники в Берлине.

Во внутреннем документе немецкого Минэкономики говорится, что новые санкции США могут затронуть значительное число европейских компаний и банков, а также правительственные организации. Как передает агентство, в ответ на это правительство Ангелы Меркель рассматривает план по скоординированным действиям Евросоюза.

# Экономика
По материалам: ria.ru

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