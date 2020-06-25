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ГИТИС проведет творческие экзамены очно сразу с третьего тура

ГИТИС проведет творческие экзамены очно сразу с третьего тура
Вступительные экзамены по творческим специальностям будут проходить в ГИТИСе очно, но начнутся сразу с третьего финального тура, сообщил РИА Новости ректор Григорий Заславский.

"Вступительные испытания в вуз, кроме театроведов и продюсеров, а именно по творческим специальностям, будут проходить очно на шести площадках вуза, чтобы следовать правилам, предписанным Роспотребнадзором. Мы в этом году сокращаем число туров и начинаем 1 июля сразу с третьего финального тура, который будет состоять из двух этапов, включающих всю полагающуюся программу. И еще на Таганке пройдут просмотры для сценографов", - сказал ректор.

Он подчеркнул, что до этого педагоги вуза провели много прослушиваний, онлайн-консультаций, поэтому какое-то представление о части тех, кто придет поступать, уже есть.


"В этом году мы проводим регистрацию только через электронную запись, поэтому очень надеемся, что наши абитуриенты перед регистрацией внимательно прочтут наши правила и будут точно соблюдать назначенное время и место", - подчеркнул Заславский.


Ректор добавил, что если кто-то не сможет или у кого-то возникнут сложности с электронной регистрацией, он сможет позже сделать это по телефону. Судя по всему, конкурс в этом году будет такой же высокий, как и в прежде, отметил ректор.

"Занятия в ГИТИСе мы планируем начать 7 сентября, но пока у нас нет точного понимания, как они будут проходить – возможно, часть в онлайн-режиме, часть очно", - заключил Заславский.

# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

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