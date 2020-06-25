Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » В мире » Глава ФБР назвал основную угрозу для внутренней безопасности США

Глава ФБР назвал основную угрозу для внутренней безопасности США

Глава ФБР назвал основную угрозу для внутренней безопасности СШАФото: MARY CALVERT / Reuters

Директор Федерального бюро расследований (ФБР) США Кристофер Рей заявил, что внутренний экстремизм представляет одну из основных угроз для безопасности страны. Об этом сообщает ТАСС.

По мнению главы бюро, доморощенные насильственные экстремисты, которые радикализируются в интернете, являются наибольшей террористической угрозой на территории Соединенных Штатов.

Рей рассказал, что такие экстремисты обычно действуют в одиночку, не придерживаются определенной идеологии и не тратят много времени на подготовку к террористическому акту. Они выбирают для атаки самые уязвимые места, такие как школы и торговые центры, и пользуются оружием, которое не сложно достать. Совокупность этих факторов значительно усложняет предотвращение подобных преступлений.

Ранее президент США Дональд Трамп назвал внутренним терроризмом охватившие США беспорядки. По словам Трампа, их участники и организаторы получат длительные тюремные сроки. Американский лидер пояснил, что полностью поддерживает мирные акции протеста и назвал себя «союзником мирных демонстрантов».

Протесты, сопровождающиеся беспорядками, вандализмом и нападениями на полицию, охватили десятки городов США. Поводом стала смерть чернокожего охранника Джорджа Флойда в Миннеаполисе (штат Миннесота), который скончался после грубого ареста. В ходе столкновений огнестрельные ранения получили двое полицейских, один из которых скончался. Американские власти заявили, что любые стычки с полицией или угрозы правоохранителям будут расцениваться как акты внутреннего терроризма.

# В мире
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Что такое генетический код и как его можно поменять силой мысли
Что такое генетический код и как его можно поменять силой мысли
В Москве деловая активность превысила докризисные показатели
В Москве деловая активность превысила докризисные показатели
У берегов Бенина с судна похитили граждан Южной Кореи и гражданина Ганы
У берегов Бенина с судна похитили граждан Южной Кореи и гражданина
Глава ФБР назвал основную угрозу для внутренней безопасности США
Глава ФБР назвал основную угрозу для внутренней безопасности США
СМИ узнали о предстоящих переговорах Путина и Макрона
СМИ узнали о предстоящих переговорах Путина и Макрона
Хинштейн прокомментировал потасовку в Саратовской областной думе
Хинштейн прокомментировал потасовку в Саратовской областной думе
Адвокат Ефремова назвал способ избежать смертельного исхода в ДТП
Адвокат Ефремова назвал способ избежать смертельного исхода в ДТП
У Шмыгаля разработали план действий для преодоления последствий паводка на Западной Украине
У Шмыгаля разработали план действий для преодоления последствий
Ритуалы на дождевую воду: забыть бывшего, избавиться от вредных привычек, вернуть долги
Ритуалы на дождевую воду: забыть бывшего, избавиться от вредных
В Мексике число жертв землетрясения достигло десяти человек
В Мексике число жертв землетрясения достигло десяти человек
Российская нефть резко подорожала
Российская нефть резко подорожала
Потеряв контракт с Audi, Собчак собралась судиться с немецким изданием
Потеряв контракт с Audi, Собчак собралась судиться с немецким изданием

Топ на сегодня

Размывает дороги и сносит мосты. На Украине бушуют сильные ливни
Размывает дороги и сносит мосты. На Украине бушуют сильные ливни
Развод Харламова и Асмус оказался розыгрышем
Развод Харламова и Асмус оказался розыгрышем
Без "имущественного расслоения". РПЦ оценила повышение налогов на богатых
Без "имущественного расслоения". РПЦ оценила повышение налогов на
Мурашко: Эпидемия Covid-19 в России пошла на спад, пока — в Москве
Мурашко: Эпидемия Covid-19 в России пошла на спад, пока — в Москве
Самолет потерпел крушение в Пакистане из-за разговора пилотов о коронавирусе
Самолет потерпел крушение в Пакистане из-за разговора пилотов о

Еще по теме

Трамп назвал внутренним терроризмом охватившие США беспорядки
Глава ФБР назвал главную террористическую угрозу для США
Демократы считают, что расисты США опаснее исламистских террористов
ФБР назвало «главную террористическую угрозу» для США