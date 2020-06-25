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Глава МИД Венгрии прибыл на переговоры в Киев

Глава МИД Венгрии прибыл на переговоры в Киев
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто прибыл с визитом в столицу Украины. Об этом сообщил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба в Twitter в четверг, 25 июня.

"Рад приветствовать венгерского коллегу Петера Сийярто в Киеве сегодня. Мы восстанавливаем заседания Совместной украинско-венгерской межправительственной экономической комиссии, которая не собиралась почти семь лет. Пора разблокировать истинный потенциал экономического сотрудничества Украины и Венгрии", – написал Кулеба.
Напомним, перед визитом в Киев Петер Сийярто дал интервью российским СМИ в котором заявил, что с нынешним руководством Украины проще вести диалог. Также он назвал Закарпатскую область "так называемой".

Также сообщалось, что в конце мая Дмитрий Кулеба посетил Будапешт, где провел переговоры с Сийярто, в ходе которых передал предложения для решения споров между странами.
# Политика / В мире
По материалам: gogetnews.info

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