Глава МИД Венгрии прибыл на переговоры в Киев

Алексей Вольцев

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто прибыл с визитом в столицу Украины. Об этом сообщил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба в Twitter в четверг, 25 июня."Рад приветствовать венгерского коллегу Петера Сийярто в Киеве сегодня. Мы восстанавливаем заседания Совместной украинско-венгерской межправительственной экономической комиссии, которая не собиралась почти семь лет. Пора разблокировать истинный потенциал экономического сотрудничества Украины и Венгрии", – написал Кулеба.Напомним, перед визитом в Киев Петер Сийярто дал интервью российским СМИ в котором заявил, что с нынешним руководством Украины проще вести диалог. Также он назвал Закарпатскую область "так называемой".Также сообщалось, что в конце мая Дмитрий Кулеба посетил Будапешт, где провел переговоры с Сийярто, в ходе которых передал предложения для решения споров между странами.