Глава Минкульта назвала возможную дату открытия кинотеатров

Лидия Мартынова

Кинотеатры в стране могут открыться к 15 июля, сроки зависят от эпидемиологической обстановки в крупных городах, сообщила журналистам министр культуры РФ Ольга Любимова.

По словам Любимовой, возобновление работы кинотеатров, как и других учреждений культуры, зависит от эпидемиологической обстановки в стране и крупных городах-миллионниках, где сосредоточено наибольшее количество кинотеатров.

"Исходя из эпидемиологической обстановки, дата будет выбрана руководителем (региона). Но параллельно мы понимаем, что кино... принцип тут совершенно другой. И для того, чтобы мы дождались премьер, открыты должны быть все кинотеатры... Мы говорили о возможной дате 15 июля - она продолжает быть актуальной", - сказала Любимова.