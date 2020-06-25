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Глава Минкульта назвала возможную дату открытия кинотеатров

Глава Минкульта назвала возможную дату открытия кинотеатров
Кинотеатры в стране могут открыться к 15 июля, сроки зависят от эпидемиологической обстановки в крупных городах, сообщила журналистам министр культуры РФ Ольга Любимова.

По словам Любимовой, возобновление работы кинотеатров, как и других учреждений культуры, зависит от эпидемиологической обстановки в стране и крупных городах-миллионниках, где сосредоточено наибольшее количество кинотеатров.

"Исходя из эпидемиологической обстановки, дата будет выбрана руководителем (региона). Но параллельно мы понимаем, что кино... принцип тут совершенно другой. И для того, чтобы мы дождались премьер, открыты должны быть все кинотеатры... Мы говорили о возможной дате 15 июля - она продолжает быть актуальной", - сказала Любимова.

# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

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