Глава «Росатома» обеспокоен распространением вируса на отраслевых объектах

Вадим Карасев

Количество инфицированных на объектах «Росатома» вызывает тревогу у руководства госкорпорации. Пару недель назад говорилось о выходе на плато. Тогда утверждалось, что число заразившихся коронавирусом перестало расти, составив не более 40 случаев в сутки. Однако с тех пор ситуация ухудшилась, число заболевших выросло вдвое, приводит пресс-служба компании слова ее гендиректора Лихачева.

По словам главы корпорации, радует лишь тот факт, что около 70% заразившихся переносят коронавирус бессимптомно. В Москве эпидемию удалось обуздать, но теперь она ушла в регионы и с новой силой взялась за некоторые «атомные города», отметил он.

Порой инфекция проникает в коллектив из-за явно наплевательского отношения сотрудников как к своему здоровью, так и здоровью окружающих. Например, на строительстве «Курской АЭС-2» один из работников выходил на смену с температурой, пытаясь сбить ее обычными жаропонижающими препаратами. Затем взял больничный и остался в общежитии, заразив там около 30 человек. В итоге всё общежитие отправлено на карантин, а стройплощадка потеряла в одночасье 300 специалистов, рассказал Лихачев.

Наибольшее количество заболевших сегодня в Сарове, Сосновом Бору и Десногорске. Там счет заразившихся идет на сотни.

Гендиректор добавил, что в «Росатоме» в настоящее время насчитывается более 900 волонтеров, которые за 3 последних месяца провели свыше 11-ти тыс. акций, направленных на оказание помощи жителям «атомных городов». Он также призвал руководителей объектов не расслабляться, напомнив, что осенью возможна вторая волна эпидемии.