Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Общество » Глава «Росатома» обеспокоен распространением вируса на отраслевых объектах

Глава «Росатома» обеспокоен распространением вируса на отраслевых объектах

Глава «Росатома» обеспокоен распространением вируса на отраслевых объектах

Количество инфицированных на объектах «Росатома» вызывает тревогу у руководства госкорпорации. Пару недель назад говорилось о выходе на плато. Тогда утверждалось, что число заразившихся коронавирусом перестало расти, составив не более 40 случаев в сутки. Однако с тех пор ситуация ухудшилась, число заболевших выросло вдвое, приводит пресс-служба компании слова ее гендиректора Лихачева.

По словам главы корпорации, радует лишь тот факт, что около 70% заразившихся переносят коронавирус бессимптомно. В Москве эпидемию удалось обуздать, но теперь она ушла в регионы и с новой силой взялась за некоторые «атомные города», отметил он.

Порой инфекция проникает в коллектив из-за явно наплевательского отношения сотрудников как к своему здоровью, так и здоровью окружающих. Например, на строительстве «Курской АЭС-2» один из работников выходил на смену с температурой, пытаясь сбить ее обычными жаропонижающими препаратами. Затем взял больничный и остался в общежитии, заразив там около 30 человек. В итоге всё общежитие отправлено на карантин, а стройплощадка потеряла в одночасье 300 специалистов, рассказал Лихачев.

Наибольшее количество заболевших сегодня в Сарове, Сосновом Бору и Десногорске. Там счет заразившихся идет на сотни.

Гендиректор добавил, что в «Росатоме» в настоящее время насчитывается более 900 волонтеров, которые за 3 последних месяца провели свыше 11-ти тыс. акций, направленных на оказание помощи жителям «атомных городов». Он также призвал руководителей объектов не расслабляться, напомнив, что осенью возможна вторая волна эпидемии.

# Общество / Главные новости
По материалам: u-f.ru

Последние новости

Вид австралийских мышей, считавшийся вымершим из-за лесных пожаров прошлого года, вновь обнаружен в природе
Вид австралийских мышей, считавшийся вымершим из-за лесных пожаров
Лукашенко намерен обсудить с Путиным вмешательство в выборы в Белоруссии
Лукашенко намерен обсудить с Путиным вмешательство в выборы в
Определилось число участников чемпионата конкурса «Цифровой прорыв»
Определилось число участников чемпионата конкурса «Цифровой прорыв»
Доступные способы ликвидации ООО в Москве
Доступные способы ликвидации ООО в Москве
Педагоги старшего возраста могут отказаться от проведения ЕГЭ без санкций
Педагоги старшего возраста могут отказаться от проведения ЕГЭ без
Эксперты оценили ситуацию с коронавирусом в Латинской Америке
Эксперты оценили ситуацию с коронавирусом в Латинской Америке
Любовный гороскоп на июль 2020 года
Любовный гороскоп на июль 2020 года
Пропадавшие без вести люди раскрыли истинные причины своего исчезновения
Пропадавшие без вести люди раскрыли истинные причины своего
Армения продолжает путь «сквозь ад»: установлен новый «рекорд» по Covid-19
Армения продолжает путь «сквозь ад»: установлен новый «рекорд»
В России замедляется рост зараженных Covid-19: за сутки выявлено 7113
В России замедляется рост зараженных Covid-19: за сутки выявлено 7113
ТРЦ «МореМолл» в Сочи – лучший отдых и шопинг
ТРЦ «МореМолл» в Сочи – лучший отдых и шопинг
На пенсии направят дополнительный триллион рублей из бюджета
На пенсии направят дополнительный триллион рублей из бюджета

Топ на сегодня

Размывает дороги и сносит мосты. На Украине бушуют сильные ливни
Размывает дороги и сносит мосты. На Украине бушуют сильные ливни
Развод Харламова и Асмус оказался розыгрышем
Развод Харламова и Асмус оказался розыгрышем
Самолет потерпел крушение в Пакистане из-за разговора пилотов о коронавирусе
Самолет потерпел крушение в Пакистане из-за разговора пилотов о
«Газпром» платит за пустой Трансбалканский газопровод
«Газпром» платит за пустой Трансбалканский газопровод
Франция призвала ЕС «без табу и наивности» обсудить отношения с Турцией
Франция призвала ЕС «без табу и наивности» обсудить отношения

Еще по теме

Число заразившихся коронавирусом в России выросло на 4785 человек
Число заражённых COVID-19 в мире за сутки выросло более чем на 100 тысяч
Число заразившихся коронавирусом в России выросло до 658
Число заразившихся коронавирусом в Индии выросло до 12,3 тысячи человек