Грузия пытается политизировать тему распространения коронавируса — Захарова
Россия отмечает попытки официального Тбилиси политизировать тему противодействия распространению новой коронавирусной инфекции, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя итоги видеоконференции замглавы МИД РФ Андрея Руденко и сопредседателей Женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье.
По словам официального представителя МИД РФ, участники дискуссий акцентировали важность продолжения слаженной работы в данном формате, а также механизма реагирования на инциденты в целях стимулирования сторон к проявлению сдержанности.
ИА Newstes сообщало, что ранее сообщение по итогам видеоконференции заместителя главы МИД РФ Андрея Руденко с сопредседателями Международных женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье — спецпредставителем ЕС по Южному Кавказу Тойво Клааром, представителем ООН Джихан Султаноглу и спецпредставителем действующего председателя ОБСЕ по Южному Кавказу Рудольфа Михалки, распространила и пресс-служба МИД РФ.
В МИД России также подчеркнули, что обмен мнениями подтвердил «совпадение позиций России и тройки сопредседателей Женевских дискуссий в поддержку максимально полного задействования имеющихся каналов для диалога».