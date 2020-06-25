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Грузия пытается политизировать тему распространения коронавируса — Захарова

Грузия пытается политизировать тему распространения коронавируса — Захарова

Россия отмечает попытки официального Тбилиси политизировать тему противодействия распространению новой коронавирусной инфекции, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя итоги видеоконференции замглавы МИД РФ Андрея Руденко и сопредседателей Женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье.

«Продолжаются попытки политизировать тему распространения новой коронавирусной инфекции, и на этом фоне не может не вызывать сожаления отказ грузинского руководства от конструктивного диалога с Сухумом и Цхинвалом по текущим проблемам, в первую очередь по приграничному досье», — отметила Захарова.

По словам официального представителя МИД РФ, участники дискуссий акцентировали важность продолжения слаженной работы в данном формате, а также механизма реагирования на инциденты в целях стимулирования сторон к проявлению сдержанности.

«Подтверждена готовность к продолжению контактов в режиме видеоконференции по мере необходимости и условлено, что сроки проведения очередного раунда Женевских дискуссий уже в очном формате будут определяться с учетом развития эпидемиологической обстановки», — заключила она.

ИА Newstes сообщало, что ранее сообщение по итогам видеоконференции заместителя главы МИД РФ Андрея Руденко с сопредседателями Международных женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье — спецпредставителем ЕС по Южному Кавказу Тойво Клааром, представителем ООН Джихан Султаноглу и спецпредставителем действующего председателя ОБСЕ по Южному Кавказу Рудольфа Михалки, распространила и пресс-служба МИД РФ.

«С российской стороны была выражена озабоченность деструктивной линией официального Тбилиси, наращивающего антироссийскую, антиабхазскую и антиюгоосетинскую риторику, в том числе по теме „бордеризации“, причем в отсутствие на то каких-либо веских причин. Продолжаются попытки политизировать тему противодействия распространению новой коронавирусной инфекции. На этом фоне не может не вызывать сожаления отказ грузинского руководства от конструктивного диалога с Сухумом и Цхинвалом по текущим проблемам, в первую очередь, по приграничному досье», — отмечено в сообщении.

В МИД России также подчеркнули, что обмен мнениями подтвердил «совпадение позиций России и тройки сопредседателей Женевских дискуссий в поддержку максимально полного задействования имеющихся каналов для диалога».

# Политика
По материалам: eadaily.com

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